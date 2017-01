Potem ko je hrvaška družba Benussi pred skoraj dvema letoma iz stečajne mase družbe Skupina Viator & Vektor (V & V) odkupila enajst hektarjev veliko zemljišče na ljubljanskem Rudniku za 18,5 milijona evrov, je pred kratkim kupila še hčerinsko družbo Viator & Vektor Tehnika. Za nakup Viatorja & Vektorja Tehnike je Benussi, pooblaščeni zastopnik za prodajo gospodarskih vozil znamke Iveco, odštel 350.000 evrov, medtem ko je stečajni upravitelj V & V Silvo Zorec družbo sprva poskušal prodati za 430.000 evrov.

V & V Tehniko kupili zaradi sinergij

Viator & Vektor Tehnika se med drugim ukvarja s tehničnimi pregledi za osebna vozila in tovornjake, ATP-pregledi in meritvami, tahografijo, servisi, kleparskimi in ličarskimi deli ter vulkanizerstvom. Po pojasnilih vodje poslovnega centra Benussi Kristjana Prinčiča so bili poglavitni razlogi nakupa Viatorja & Vektorja Tehnike dejavnosti prevzete družbe, ki sinergijsko sovpadajo in dopolnjujejo osnovno dejavnost prodaje in servisiranja gospodarskih vozil Benussija. Podobno je povedal Zorec: »Tisti, ki na primer pride kupit vozilo, ga mora tudi registrirati.«

Na slovenski trg je Benussi, ki se na Hrvaškem prav tako ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Iveco, vstopil leta 2013, pri čemer je sprva najemal okoli 2200 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, delavnic in skladišč v kompleksu propadlega V & V, pozneje pa ga je odkupil. Po Prinčičevih pojasnilih je Benussi lani posloval v skladu z načrti, prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za približno 30 odstotkov. Leta 2015 je Benussi ustvaril 19,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in 737.000 evrov čistega dobička.

Doslej je stečajnemu upravitelju Zorcu uspelo unovčiti približno 90 odstotkov premoženja iz stečajne mase V & V. Od začetka stečaja V & V je Zorec med upnike razdelil 25,4 milijona evrov. Brez upoštevanja pogojnih terjatev so ti skupaj prijavili 164,2 milijona evrov terjatev. Ob začetku stečaja je V & V, ki je deloval kot holding, v lasti pa je imel številne družbe doma in v tujini (med njimi tudi Sistemsko tehniko, ki jo je kupila družba SIJ – Slovenska industrija jekla), zaposloval okoli deset delavcev. Vsem tem, vključno s predsednikom uprave in največjim lastnikom V & V Zdenkom Pavčkom, je Zorec terjatve poplačal v celoti.