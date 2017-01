Glasovanje avtomobilističnih novinarjev je samo potrdilo napovedi bralcev, gledalcev in poslušalcev sodelujočih medijev, tako da je slovenski avto leta 2017 postal peugeot 3008. Francozi iz Sochauxa so se drugič veselili zmage, potem ko je leta 2002 konkurente ugnal model 307. Dodatno težo dogodku je znova dodal prenos na slovenski televiziji, in sicer v okviru oddaje Avtomobilnost.

Peugeot je bil lani sicer sedma najbolje prodajana znamka v Sloveniji, od novega športnega terenca pa si odgovorni veliko obetajo. Naslov slovenski avto leta je praviloma potencialne kupce vedno še dodatno spodbudil, da si ogledajo, zakaj je prav ta avto najboljši na Slovenskem. Med nasmejanimi ob predaji zmagovalnega kipca je bil tudi Jožko Tomšič, prvi mož Peugeota v Sloveniji, ki je dejal: »Nagrado bomo vsekakor unovčili. Pri vseh marketinških kampanjah bo zraven tudi logotip slovenskega avta leta. Nagrada je pomembna tako za nas kot za naše kupce.«

Žal šova s skeči in glasbenimi izvajalci, kot je bil nazadnje januarja 2014, gledalci na nacionalki znova niso videli, saj potrebnega denarja za izvedbo ni bilo, ker ga (nekateri) uvozniki ne želijo zagotoviti. Zanje sta med drugim sporna način glasovanja in število sodelujočih medijev. »Kaj narediti? Izbor kot tak ni vprašljiv, potekal bo naprej, saj ima svojo prepoznavnost, kredibilnost in je priljubljen pri ljudeh, ki glasujejo. Uvozniki ne želijo sodelovati zaradi oddaje na televiziji, ki je imela svoje finančno ozadje, nam pa se je zdelo edino logično, da te stroške pokrijejo finalisti, ki imajo od tega tudi največjo korist. Če avtomobilisti takšne oddaje ne prepoznajo kot nekaj, kar bi pripomoglo k njihovemu ugledu, potem ni druge rešitve, kot da ne silimo z glavo skozi zid. Nikogar ne želimo siliti k izboru, če ne želi sodelovati,« pojasnjuje France Kmetič, predsednik izbora, ki se zaveda, da je vse seveda odvisno od ljudi. Tako je že pred dvema letoma na izboru, ki je prvič minil brez prisotnosti kamer, direktor znamke Škoda Peter Podlipny zadel bistvo problema, in sicer obnašanje Slovencev – vsi bi želeli zmagati, to jim je edino pomembno. »Toda finalistov je pet in logično je, da ne morejo vsi zmagati. Pa saj je že uvrstitev v finale velik uspeh. Veseli smo, da ljudje verjamejo našemu izboru, kar se pozna tudi na trgu, saj se zmagovalci, avti leta, vedno dobro prodajajo. Izbor organiziramo mediji, je naš izbor. Vse drugo pa je seveda stvar dogovora. S sekcijo distributerjev smo se pogovarjali, imeli sestanke, se pred tremi leti celo uskladili in stvari dorekli, a je že leto kasneje nastopil problem, ker zahteve distributerjev po njihovem vplivu na izbor za medije niso bile sprejemljive. Naša pravila so jasno postavljena, po njih izbor poteka že dolgo in tako bo tudi v prihodnosti. Sam izbor nikoli ni bil in ne bo vprašljiv. Je pa zaradi manjših finančnih zmožnosti seveda daleč od takšnega, kot je bil še pred leti,« je sklenil Kmetič. Zanimivo pa je tudi razmišljanje Tomšiča, ki pravi: »Ko sem bil še predsednik sekcije, smo zadnjič organizirali izbor avta leta kot prireditev in žal mi je, da je kasneje ni bilo več. Vprašanje je seveda široko in zadeve vse uvoznike, mislim pa, da takšno oddajo potrebujemo, saj lahko v njej gledalcem predstavimo tako sebe kot svoje produkte. Toda gre za sodelovanje s sodelujočimi mediji in pri tem smo imeli težave. Zastopnike avtomobilov bi bilo treba bolj vključiti v sam izbor, da najdemo skupne koristi. Odprtih postavk pri financiranju, oglaševanju... je veliko.«