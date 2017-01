Tajkun in nepremičninski podjetnik Bruce Makowsky, ki milijone poleg prodaje torbic in dragih vil v Los Angelesu služi tudi s čevlji in jahtami, prodaja luksuzni dom na Bel Airu s panoramskim razgledom na mesto angelov, ocenil pa ga je na 250 milijonov dolarjev. Gre za najdražji dom v zgodovini ameriškega nepremičninskega trga, ki za 55 milijonov presega prejšnjega rekorderja, vilo v Manalapanu na Floridi.

Kupec vile bo za to ceno dobil 3500 kvadratnih metrov veliko sodobno graščino, v kateri je 12 spalnic, 21 kopalnic, tri kuhinje, dvorana za kegljanje, dva milijona dolarjev vredna jamesbondovsko obarvana kinodvorana, 25-metrski bazen z barom, fitnes, dve vinski kleti in soba za slaščice, ki ponuja za 200.000 dolarjev sladkarij. V paketu s hišo prihaja tudi zbirka 12 luksuznih avtomobilov v vrednosti 30 milijonov dolarjev, 130 umetniških del, med katerimi so tudi kitare, zraven pa še helikopter iz televizijske serije Airwolf, ki so jo predvajali od leta 1984 do 1987.

Makowsky, ki je svoje bogastvo poleg torbic, ki jih prodaja prek televizije QVC, zgradil tudi tako, da je v zadnjih letih prodal devet domov milijarderjev, je za medije izjavil, da se za nakup vile zanima več kot pet resnih kupcev, tisti, ki bo hišo kupil, pa ne bo dobil samo materialnih dobrin, ampak tudi delovno silo. Gre za sedem uslužbencev, ki v vili, kjer tudi živijo, delajo za polni delovni čas, njihove plače pa bo naslednji dve leti zagotavljal kar sam.

»Danes ljudje zapravijo 300 milijonov dolarjev za jahto, a jo uporabljajo le osem tednov na leto, živijo pa v 30 do 40 milijonov vrednem domu,« je gradnjo nepremičnine argumentiral podjetnik, ki je svojemu ekstravagantnemu projektu posvetil štiri leta. Toliko časa je namreč v njej delalo okoli 250 ljudi, medtem ko je Makowsky, ki je nepremičnino gradil brez specifičnega kupca, z njo pa hoče na novo definirati pomen superluksuznih domov, poskrbel za izbor opreme, vključno s steklenicami šampanjca v vinski kleti.