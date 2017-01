Potem ko so Slovenci v 24 urah prikazali dva različna obraza, odličnega proti Makedoniji in slabega proti Tuniziji, jih danes čaka glavna ura resnice v Metzu. Njihov nasprotnik bo Španija, ki je sinoči na zadnji tekmi četrtega kroga premagala Makedonijo (29:25) in prevzela vodstvo v skupini B s točko naskoka pred Slovenijo. Poleg zmage so se v španskem taboru razveselili še vrnitve kapetana in glavnega organizatorja igre Raula Entrerriosa (Barcelona), ki so ga včeraj prijavili kot 17. igralca, saj na prvih treh tekmah na letošnjem SP ni igral zaradi poškodbe v predelu dimelj.

Selektor Veselin Vujović je včeraj praznoval 56. rojstni dan, ki pa so mu ga igralci pokvarili s slabo predstavo proti Tuniziji. Zato so slišali marsikatero kritično in ostro besedo iz Črnogorčevih ust, prav tako pa je javno kritiziral igro nekaterih reprezentantov (Poteko, Blagotinšek, Dolenec, Bezjak…). »Tekma s Tunizijo je bila še ena velika šola za mojo ekipo, a na srečo nas ni drago stala. Še vedno smo neporaženi in še vedno smo v boju za prvo mesto. Zaradi osvojene točke sem zadovoljen, a tekmo sem doživel kot poraz, saj smo si sami skoraj izkopali grob. A zdaj ni pravi čas za kritike, kajti večina selektorjev bi takoj podpisala, da bi bili v takšnem položaju, kot je Slovenija – da se bori za prvo mesto v skupini,« je v spravljivejšem tonu nadaljeval Veselin Vujović, ki je šest minut pred koncem pri zaostanku z 23:28 prepričeval igralce, da še lahko osvojijo točko, če do konca ne bodo prejeli več kot enega zadetka. A fantje v končnici niso prejeli nobenega, dosegli pa so jih kar pet in iztržili remi (28:28).

Selektor ima lepo tradicijo Vujović se je včeraj odločil za prvo menjavo na SP: namesto Urha Kastelica bo Matevžu Skoku družbo med vratnicama delal Urban Lesjak. Slovenci so proti Tuniziji plačali tudi davek igranja dveh težkih tekem v dveh dneh, enaka zadeva pa čaka tudi Špance, ki bodo po sinočnjem obračunu z Makedonci manj kot 24 ur kasneje v pogonu proti Slovencem. »Saj poznate moje mnenje o nesmiselnosti igranja tekem brez dneva premora. Španija? Spet moramo biti pravi, kot smo bili proti Makedoniji, ne pa takšni kot proti Tuniziji. Španci bodo kaznovali vsako našo morebitno medlo igro,« se zaveda Vujović, ki dobro pozna novega španskega selektorja Jordija Ribero, ki je bil še lani na OI v Riu selektor Brazilije. »Mislim, da proti njemu še nisem doživel poraza niti v mladinski niti v članski konkurenci. Ni me premagal na klubskem in reprezentančnem prizorišču, prav tako ne v mojem trenerskem obdobju pri Ciudadu Realu, ko je bil je bil trener Ademarja iz Leona. Upam, da se bo lepa tradicija nadaljevala.« Slovenija in Španija sta se doslej na SP pomerili le dvakrat, obakrat pa so bili uspešnejši igralci v rdeče-rumenih dresih: v Španiji 2013 v polfinalu v Barceloni s 26:22, v Katarju 2015 pa v skupinskem delu v Dohi s 26:30. Na obračunu z dvakratnimi svetovnimi prvaki (2013, 2005) bo veliko odvisno tudi od organizatorja igre Miha Zarabca, ki se je že dvakrat izkazal tudi v končnici tekem: proti Islandiji je dosegel zadnja dva gola za zmago, proti Tuniziji pa za končni remi izpeljal cepelin z Blažem Jancem, ki ga je med zadnjo minuto odmora predlagal Vujović. »Težko je bilo igrati dve tekmi proti Makedoniji in Tuniziji v dveh dneh, zato nam je včerajšnji dan premora prišel zelo prav. Po visokem zaostanku smo bili veseli točke proti Tuniziji, a takšna igra bo premalo, če želimo premagati Špance. V svoji igri moramo popraviti še veliko stvari in pokazati veliko več, upam pa, da smo se iz dvoboja s Tunizijci naučili česa pametnega in koristnega. Čaka nas najtežja tekma v skupini, kajti Španci so kakovostnejši od vseh treh reprezentanc, s katerimi smo doslej igrali v Metzu,« ocenjuje Miha Zarabec, strelec 11 golov na SP.