Odgovor Dnevnikovi kolumnistki Tanji Lesničar - Pučko, 2.

Glede obljub in uspehov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, o čemer piše Dnevnikova kolumnistka v besedilu, ki je župana razjezilo, da ji je odgovoril, je poučna tudi zgodba o naselju nasproti Arene Stožice. Gre za naselje BS 3, ki se tako kot druga naselja ubada s problematiko parkiranja, ki se je še poslabšala z zgraditvijo stadiona in arene. Janković je stanovalcem ponudil možnost, da občinskih cest ne bo več vzdrževal, na štiri občinske ceste v naselju pa postavil zapornice. To je izpeljal konec leta 2010, vendar je bilo vse protizakonito.