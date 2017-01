Ajdovi krapi po kozjansko

Potrebujemo: za ajdovo testo 500 g ajdove moke, 1 ali 2 žlici kisle smetane, morsko sol. Za skutni nadev s proseno kašo še 300 g skute, 100 g prosene kaše, 1 sveže jajce, 1 rumenjak, morsko sol. Za zabelo še 2 žlici kisle smetane in (po želji, tako veli tudi tradicionalna receptura) 100 g ocvirkov, ki jih lahko za morda še okusnejšo jed nadomestimo s popečenimi koščki pečenice, domače klobase za kuhanje ali kranjske klobase.

V loncu pristavimo vodo za kuhanje kaše. Solimo jo in ko zavre, kašo stresemo v soljen krop, potem pa jo skuhamo, odcedimo in ohladimo. Ajdovo moko presejemo v skledo in poparimo s kropom. Dodamo kislo smetano in ščepec soli, dobro premešamo in stresemo na pomokano delovno površino. Sestavine zgnetemo v gladko ajdovo testo in ga pustimo nekoliko počivati. V loncu pristavimo osoljeno vodo za kuhanje krapov. Skutni nadev s proseno kašo pripravimo tako, da v skledi gladko razmešamo odcejeno skuto, ohlajeno kašo, jajce, rumenjak in ščepec soli. Spočito ajdovo testo razvaljamo za slab centimeter debelo, potem pa z okroglim modelom ali kozarcem izrežemo kroge. Na vsakega položimo malo nadeva (razporedimo, da se nam izide), potem pa testo preganemo, da dobimo polkrožen žepek. S prsti zatisnemo robove in tako oblikujemo krape. Položimo jih v krop, v katerem jih počasi kuhamo 20 minut. V ponvici pristavimo in segrejemo ocvirke ali na drobne kocke narezano klobaso za kuhanje ali pečenico (vegetarijanci lahko mesnine nadomestijo denimo s suhim sadjem, suhim paradižnikom, drobtinami…) in kislo smetano. Kuhane krape s penovko poberemo iz kropa, odcedimo in razdelimo na segrete krožnike ter prelijemo s smetanovo mešanico. Kozjanski krapi so štajerska posebnost, ki jo ponudimo kot toplo predjed, samostojno malico ali prilogo k mesnim jedem in omakam.

Ajdova kaša se imenitno odreže kot prikuha, ki jo uporabimo enako kot denimo kuhan riž, lahko pa jo tudi spečemo – podobno kot rižev narastek. Precej enostavne, a zelo okusne jedi iz ajdove kaše lahko pripravimo denimo s popraženimi gobami, zelenjavo in tudi z mesom – na način rižote. Ljubitelji solat lahko kuhano ajdovo kašo primešajo tako listnatim kot mešanim solatam in tako pripravijo tudi kakšno lažjo samostojno jed ali malico. Na tak način lahko porabimo tudi odvečno ajdovo kašo, ki je denimo dan prej ostala od kosila.