»Pomembno je prisluhniti populistom,« je pred začetkom rednega letnega svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu dejal njegov ustanovitelj Klaus Schwab. Izrazil je upanje, da se jim bo kakšno zimo pridružil tudi Donald Trump, novoizvoljeni ameriški predsednik, ki bo ta petek zaprisegel, in jim »predstavil svoje ideje«. Kritike, ki srečanje v Švici enačijo s skrbno varovanim snežnim poligonom za poslovno in politično elito, je zavrnil z opazko za Associated Press, da bodo letos na forumu sodelovali tudi populisti, ki so zajadrali na valovih splošnega nezadovoljstva ljudskih množic. A najodmevnejša na samem začetku je kljub več kot 40 državnikom udeležba Xi Jinpinga, prvega kitajskega predsednika v skoraj polstoletni zgodovini WEF.

Leto presenečenj

Okoli 3000 udeležencev v naslednjih štirih dneh ne bo grelo zadovoljstvo zaradi izboljšanega položaja v svetovni ekonomiji, rasti na borzah, ustreznejših cen nafte in skoraj odpravljene skrbi zaradi morebitnega hitrega padca kitajske gospodarske rasti. V Davos so namreč prišli pod vtisom dogodkov, ki jih pred letom dni niso niti predvideli, kaj šele bili nanje pripravljeni. Tedaj je namreč obveljalo prepričanje, da Trump niti slučajno ne bo republikanski kandidat na ameriških predsedniških volitvah, nihče pa ni resno pomislil, da bi lahko celo zmagal. Mnenja o brexitu so bila manj gotova, a dejansko z njim niso računali, prav tako kot tudi ne s krepitvijo skrajne desnice v Evropi. Ne preseneča torej, da je v poročilu foruma pred današnjim uradnim začetkom srečanja kljub zaceljenim ranam globoke finančne krize iz let 2008/2009 in umiritvi migracijske krize iz leta 2015 poudarjeno »izgubljanje zaupanja javnosti v institucije« z ugotovitvijo, da bo ponovno pridobivanje tega v politični sistem in voditelje zelo težka naloga.

»Ne gleda na to, kako ocenjujete Trumpova stališča in ravnanje, je njegova izvolitev prinesla globok, zelo globok občutek negotovosti, ki bo kot dolga senca prekril Davos,« je za Reuters ocenil Jean-Marie Guehenno, direktor vplivne raziskovalne organizacije International Crisis Group, ki se osredotoča na mednarodne konflikte. Moises Naim s Carnegie Endowment for International Peace je še bolj neposreden: »Obstaja konsenz, da se dogaja nekaj velikega, globalno in brez primere. Pri tem ne vemo, kaj so vzroki in kako se odzvati.« O tem pričajo tudi napovedane okrogle mize, naslovljene »Potlačeni in jezni: Kako rešiti krizo srednjega razreda«, »Politika strahu ali upor pozabljenih«, »Obdobje po EU« in »Toleranca na prelomnici«. Poveden je tudi seznam voditeljev, ki bodo sodelovali na forumu.

Navzočnost Xija že razlagajo kot znamenje rastoče moči Pekinga v svetovni trgovini v času, ko Trump napoveduje večjo ameriško zagledanost vase, Evropa pa se ubada z notranjimi problemi. V Davosu bo britanska premierka Theresa May še enkrat razlagala brexitske korake, sicer redna gostja, nemška kanclerka Angela Merkel, pa tokrat izostaja, tako da bo udeležence prikrajšala za svoje videnje volilnega leta doma in tudi na Nizozemskem in v Franciji, kjer skrajna desnica jemlje še večji zamah.