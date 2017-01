Za opravljanje nekajmesečne prakse v ustanovah Evropske unije vsako leto v povprečju dobi priložnost 1300 pripravnikov, z delom pa začnejo marca ali oktobra. Za svoje delo v povprečju prejemajo nekaj več kot 1100 evrov na mesec. Ali ste vedeli, da je povprečni pripravnik pri evropski komisiji star skoraj 27 let, govori kar štiri jezike in ima dve diplomi?

Za tiste, ki imajo veliko znanja o procesih in politikah EU ter potrebujejo priložnost, da to znanje pretočijo v vsakodnevne delovne aktivnosti, je morda petmesečno pripravništvo pri evropski komisiji prva stopnička, ki jim bo omogočila, da si zgradijo pot do uspešne kariere v mednarodnem okolju. Pripravništvo lahko opravljajo na sedežu evropske komisije v Bruslju, na različnih izvršnih telesih in agencijah ali na predstavništvih evropske komisije v državah članicah. Pripravništvo je plačano s 1120 evri na mesec. Rok za prijavo je 31. januar 2017.

Za pol leta v Dublin Kdor želi živeti v Dublinu, se lahko prijavi na enega izmed pripravništev, ki jih za leto 2017 razpisuje Eurofound. Agencija bo v tem letu svoje zmogljivosti okrepila z naslednjimi pripravniškimi mesti: raziskovalno delo: delovno življenje, zaposlovanje, socialne politike – mladi, kakovost življenja, prihodnost proizvodnega dela, raziskovalno delo in diseminacija: instrument predpristopne pomoči – IPA, drugi oddelki: človeški viri, komuniciranje in urad za zvezo v Bruslju. Pripravništva trajajo šest mesecev z možnostjo podaljšanja. Kraj: Dublin. Plačilo: 1309 €/mesec. Rok za prijavo: 29. januar 2017. Več na: http://bit.ly/EUROFOUND_Graduate_Traineeships.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Nov pripravniški program letos začenja tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Razpisuje širok spekter pripravništev za univerzitetne diplomante družboslovnih in predvsem naravoslovnih smeri. Kandidati lahko izbirajo v skladu s svojo izobrazbo. Medtem ko urad direktorja potrebuje pomoč pri korporativnem upravljanju in mednarodnih odnosih, urad glavnega znanstvenega raziskovalca vabi mlade k opravljanju raziskav na področju preprečevanja bolezni, mikrobiologije… Tu so še programi javnega zdravja s komuniciranjem ali ocenjevanjem stanja pripravljenosti v državah članicah in drugi. Kraj: Stockholm. Plačilo: 1435 €/mesec. Rok za prijavo: 31. januar 2017. Več na: http://bit.ly/ECDC_TraineeshipProgramme.

Evropska centralna banka Evropska centralna banka (ECB) išče pripravnike za delo v generalnem direktoratu za mednarodne in evropske odnose, ki pripravlja stališča o mednarodnih in evropskih zadevah (izključujoč makroekonomske politike evrskega območja) za ECB, Eurosistem in Evropski sistem centralnih bank. Kandidati morajo imeti diplomo (VI/2) iz ekonomije, financ, statistike ali magisterij na enem izmed naštetih področij ali pa iz političnih ved oziroma evropskih študij. Pripravništva trajajo tri mesece in jih je mogoče podaljšati do enega leta. Generalni direktorat za finance pa razpisuje pripravništvo na področju finančnega računovodstva in finančnega poročanja za obdobje šestih mesecev z možnostjo podaljšanja do enega leta. Kraj: Frankfurt. Plačilo: 1050 €/mesec. Rok za prijavo: 25. januar 2017. Več na: http://bit.ly/ECB_DG-I_Traineeships.

Asistent za javne politike Evropsko združenje izdajateljev vrednostnih papirjev EuropeanIssuers išče pripravnika – asistenta za javne politike, ki se jim bo za šest mesecev pridružil v njihovi bruseljski pisarni. Kandidati so lahko študentje političnih ved/evropskih študij, zlasti prek programov Erasmus+, ali pa sveži diplomanti, ki bodo prejemali manjšo štipendijo za pokritje stroškov najema stanovanja v Bruslju. Kandidat naj ima splošno znanje o evropskih institucijah in zakonodajnih procesih ter velik interes za politiko na evropski ravni, delovanje kapitalskih trgov in zmožnosti gospodarskih družb za dostopanje do njih. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 29. januar 2017. Več na: http://bit.ly/EuropeanIssuers_PA.

Kellen želi več komunikacijske moči Eno izmed vodilnih svetovalnih podjetij Kellen, ki ustvarja različna poslovna združenja in posebne interesne skupine, jih upravlja in jim svetuje, v svoje vrste vabi pripravnika za PR in komunikacije, ki se bo za obdobje šestih mesecev pridružil njihovi ekipi v Bruslju. Kandidat naj ima izobrazbo iz komunikoloških ved, znanje o živilski industriji ali interes za to področje ter odlične pisne, uredniške in predstavitvene spretnosti – v angleškem jeziku. Izkušnje v zadevah Evropske unije ali trgovinskih združenjih so prednost. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 20. januar 2017. Več na: http://bit.ly/KellenEurope_PR-Comm_Stagaire.

V Evropski center za moderne jezike Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope zato deluje Evropski center za moderne jezike, ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri učinkovitejšem učenju. Pripravništva ponuja na delovnih področjih: (1) organizacija dogodkov in srečanj, (2) komunikacija, dokumentacija in center za vire, (3) urejanje spletne strani centra, (4) finance in splošno pisarniško delo. Pogoj je znanje vsaj francoskega in angleškega jezika ter končan univerzitetni študij. Pripravništva trajajo šest mesecev. Plačilo: 720 €/mesec. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 28. februar 2017. Več na: http://bit.ly/ECML_traineeship.