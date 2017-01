Razlog, da naj bi se, in ne nujno, da se tudi bo, je novi ameriški predsednik Donald Trump. Mehika je v njegovih očeh že dolgo kamen spotike, zato ni presenetljivo, da želi na meji med državama narediti zid, vreden astronomskih 14 milijard dolarjev, pri čemer je načrte pospremil z besedami, da bodo naložbo pokrili – Mehičani. A to še ni vse. Ko je milijarder izvedel, da želi Toyota v Mehiki zgraditi novo tovarno za limuzinsko corollo – načrte zanjo so prvič predstavili že aprila 2015 –, je vse skupaj pospremil z besedama »ni govora« in zagrozil, da bo v nasprotnem primeru uvoz toyot v ZDA obremenil z visokim davkom. Corolla je sicer drugi najbolje prodajani kompaktni avto onkraj luže, samo lani so jih prodali 360.000.

Trumpova želja je, da bi avtomobile, namenjene državljanom ZDA, proizvajali v ZDA (njegov slogan je: Izdelujte v ZDA ali plačajte visok uvozni davek), kar pa je bolj želja kot realnost. V Mehiki imata namreč svoje tovarne tako Ford kot General Motors, ki o umiku z mehiškega trga ne razmišljata. Je pa res, da je Ford, drugi največji ameriški proizvajalec, tudi zavoljo hudih kritik opustil načrte, da bi proizvodnjo focusa iz Michigana preselil v novo, 1,6 milijarde dolarjev vredno tovarno v San Luis Potosi, namesto tega pa so napovedali dodatne naložbe v svojo ameriško tovarno, v kateri naj bi tudi ob pomoči 700 novih delavcev izdelovali električna in avtonomna vozila.

Avtomobilski sektor sicer v Mehiki zadnji dve desetletji velja za eno redkih svetlih točk gospodarstva, proizvodnja osebnih in lahkih gospodarskih vozil pa je od leta 1994 narasla z 1,1 na skorajda štiri milijone. Samo od leta 2010 so naložbe dosegle 25,9 milijarde dolarjev, v Mehiki pa sicer obratuje 19 večjih avtomobilskih tovarn. Celotni avtomobilski sektor zaposluje 700.000 ljudi. Naložb naj bi bilo v prihodnjih letih še več. Toyota, Ford, BMW in Kia jih načrtujejo za 15,8 milijarde dolarjev, s katerimi bi bodisi nadgradili obstoječe tovarne ali pa zgradili nove, je pa seveda vprašanje, ali bodo upali kljubovati predsedniku Trumpu in tvegali dodatne davke; omenja se kar 35-odstotni. Prvi, ki je klecnil, je bil Ford, sedaj so vse oči uperjene v General Motors, kjer so pred leti napovedali, da bodo do leta 2019 v Mehiko vložili pet milijard dolarjev.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da avtomobilske tovarne v ZDA ne morejo preživeti brez integracije z Mehiko, saj je konkurenca s Kitajskega, iz Indije, Južne Koreje in Evrope neizprosna, ter napovedujejo njihovo rast za polovico v prihodnjih petih letih. Kljub temu pa jih ni malo, ki so prepričani, da ima Trump v rokah velikega aduta – mehiško gospodarstvo je namreč odvisno od ameriških potrošnikov.