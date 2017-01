Solange je o Beyoncé dejala, da je bila »zelo potrpežljiva, ljubeča in sploh čudovita starejša sestra«. Med najzabavnejšimi podrobnostmi iz njunega življenja je denimo ta, da je Beyoncé šele med intervjujem izvedela, da Solange vozi avtomobil; nekoč je morala voziti iz Filadelfije v New York, a ji tega nikoli prej ni povedala. Prav tako ji nikoli do tega intervjuja ni priznala, da je bila zasvojena z gledanjem resničnostnega šova Resnične gospodinje Atlante.

Solange se je sestri zahvalila, ker se je od nje naučila, kako kot ženska v glasbenem poslu ostati močna in se bojevati za svoje pravice. Spregovorila pa je tudi o svojem možu, režiserju Alanu Fergusonu. Tako kot Beyoncé tudi Solange s svojim soprogom sodeluje na ustvarjalnem področju. Kot je dejala, ju veže globoka ljubezen: »Ko sem tam v divjem svetu, vem, da se bom vrnila domov in z njim našla mir. Res si ne želim, da bi kar koli to kdaj spremenilo.« Beyoncé jo je ob tem pomirila, da je »globoko prepričana, da je njuna zveza močna, zaradi ljubezni in spoštovanja, ki ga imata drug do drugega«.