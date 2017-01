Jane Fonda: Ne zaupajte čednim liberalcem!

Igralka, gurujka fitnesa in aktivistka Jane Fonda se je odločila, da bo svoj glas povzdignila za varovanje okolja visoko na severu. Tako je pred dnevi zelo ostro kritizirala kanadskega premierja Justina Trudeauja. Dejala je, da je razočarana, ker je odobril gradnjo naftovoda do naftnih nahajališč v kanadski pokrajini Alberta visoko na severu. »Ne zaupajte čednim liberalcem ne glede na to, kako lepo govorijo,« je zatrdila igralka, ki je kot Greenpeaceova odposlanka odpotovala v to pokrajino. Prepričana je namreč bila, da je Trudeaujeva zaveza, ki jo je dal na pariški podnebni konferenci leta 2015, resna, a se ji je zdaj izneveril. »Tako lepo je govoril o nujnosti podnebnega dogovora in spoštovanju domorodcev, zdaj pa je vse to izdal,« je bila ogorčena.