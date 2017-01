Po remiju pred 18 leti (1:1) in porazu pred štirim (0:2) je Slovenija na tretji medsebojni tekmi le prišla do svoje prve zmage nad Finci. Ta je bila še nekoliko slajša, saj so zanjo poskrbeli izključno igralci, ki nastopajo v klubih prve slovenske nogometne lige.

Izbranci selektorja Srečka Katanca so do vodstva prišli že v 12. minuti, ko je po prekršku nad Miho Zajcem z mojstrsko izvedenim prostim strelom s približno 25 metrov v polno zadel Rok Kronaveter.

Do drugega zadetka in končnega izida 2:0 pa so Slovenci prišli v tretji minuti drugega dela. Po predložku Jureta Balkovca v nasprotnikov kazenski prostor se je huda napaka pripetila finskemu vratarju Walterju Vitali, ki se mu je po nespretnem posredovanju in trku z Gabrom Dobrovoljcem žoga odbila od noge in se odkotalila v mrežo.

Zmaga Slovenije bi lahko bila še izdatnejša, če v drugem polčasu Kronavetru drugega gola na tekmi ne bi preprečila vratnica in če Slobodan Vuk v 77. minuti ne bi zastreljal najstrožje kazni.