Kandidati, ki želijo delati kot referenti upravljanja nabave, naj svoje prijave pošljejo najpozneje do ponedeljka, 16. januarja izključno preko elektronskega prijavnega obrazca na spletni strani podjetja. Naloge referenta za upravljanje nabave bodo vnos in obdelava podatkov o izdelkih in dobaviteljih v centralni sistem, obdelava prejetih pogodb in obvestil, skrb za podatkovne baze (na primer vnos sprememb cen v sistem) ter komunikacija s sodelavci nabave v različnih državah, ki bo potekala v nemškem jeziku.

Kandidati, ki lahko že imajo podobne predhodne izkušnje, lahko so pa tudi brez izkušenj na podobnih delih, naj imajo vsaj V. stopnjo izobrazbe, dobro znanje nemškega jezika (pisno in govorno – vsaj B1 nivo), biti morajo zelo fleksibilni, saj se bodo predvidoma mesec ali dva uvajali v tujini, uporaba orodij MS Office (Word, Excel, Power Point) jim ne sme delati težav, biti morajo samostojni pri delu, skrbni, natančni in odgovorni z odličnimi komunikacijskimi sposobnostmi.

In kaj sodelavcem ponuja Lidl Slovenija? Po trimesečni preizkusni dobi zagotavlja zaposlitev za eno leto z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Podjetje obljublja tudi odlično plačilo in delo v odlični ekipi ter stalni razvoj in osebnostno rast. Več podrobnosti bodo kandidati izvedeli v selekcijskem postopku, ki bo vseboval krajšo predstavitev delovnega mesta in dela v Lidlu Slovenija, kakor tudi krajše testiranje kandidatovih sposobnosti in znanj.

V Lidlu Slovenija trenutno zaposlujejo 1.309 sodelavcev v 49 poslovalnicah, skladišču ter upravi. Podjetje v običajnem letu število zaposlenih poveča za 100 do 150 oseb. V tem letu bo to število Lidl Slovenija očitno presegel.