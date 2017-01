Danes se Ljubljane kljub poplavi trgovskih središč v domala vseh večjih mestih še vseeno drži sloves nakupovalne prestolnice, le redko kdo pa se zaveda zgodovine za imeni, kot so Krojaška ulica, Šuštarski most in Usnjarska ulica. Tudi Murgle naj bi dobile ime po nekdanjih nasadih murv. Ta imena pričajo o tem, da imajo krojaštvo, svilarstvo, vrvarstvo, čipkarstvo, suknarstvo in platnarstvo na ljubljanskih tleh dolgo tradicijo.

»Prvega krojača Primosa der Sneyderja zgodovinski viri omenjajo že v 14. stoletju,« razkrije Estera Cerar, muzejska svetnica v Tehniškem muzeju Slovenije. Skupaj z izrednima profesoricama na naravoslovnotehniški fakulteti, Urško Stankovič Elesini in Alenko Pavko Čuden, so to temo dodobra obdelale v knjižici Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah.

Njihov cilj je bil pokazati, da je poleg Kranja in Maribora k razvoju tekstilstva močno prispevala tudi Ljubljana. V knjižici, ki je izšla pod okriljem oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje naravoslovnotehniške fakultete, so zastavile tudi približno dve uri dolgo pot, ki poveže 18 točk: od Urbančeve hiše, v kateri je Galerija Emporium, prek Jugotekstila do nekdanje Vrvarne in še delujoče popravljalnice dežnikov.

Krojači prelepo oblečeni

Kot so izbrskale avtorice, se je v 15. stoletju število rokodelcev močno povečalo in trend se je nadaljeval tudi v naslednjih nekaj stoletjih. Cele dneve so delali suknarji in tkalci, klobučarji so izvažali svoje izdelke po svetu, v Krakovem in Trnovem so klekljali, na Koleziji je bila sušilnica lanu, največ dela pa so imeli krojači, čevljarji in krznarji. Slednji so se tudi prvi povezali v ceh, kmalu pa so jim sledili še krojači. Ti so imeli najprej svojo bratovščino, nato pa jim je deželni knez podelil pravice ceha. V naslednjih letih so si pridobili tudi velika posestva in veljali so za enega bogatejših cehov.

»Seveda so se znali tudi dobro obleči, kar pa je zmotilo plemiče. Ni jim bilo všeč, da so meščani enako dobro oblečeni kot oni, zato so v 16. stoletju sprejeli predpise, v katerih je bilo natančno določeno, iz katerih materialov so lahko narejena oblačila za vsak družbeni sloj. Rokodelci so lahko nosili samo oblačila iz blaga, ki niso stala več kot goldinar za vatel. Navadni meščani tudi niso smeli uporabljati zlata, dragih kamnov, žameta, svile, škrlata,« pripoveduje Cerarjeva, ki je pri raziskovanju prevzela pregledovanje arhivskih virov.

A na drugi strani so tudi meščanski obrtniki, vključeni v cehe, ščitili svoje interese. Dosegli so uradni predpis, po katerem so lahko oni prodajali na sejmu dvakrat tedensko, podeželski obrtniki pa le enkrat letno. Delo so si zagotovili tudi tako, da so s predpisi omejili število obrtnikov določene stroke v primestnih občinah.

Na prehodu v 20. stoletje so za boljše veljali krojaški saloni na Kongresnem trgu, Wolfovi ulici ter med univerzo, Križankami in okoli Novega trga, kjer danes najdemo Krojaško ulico. V 30. letih preteklega stoletja se je krojaštvo razširilo še na Cankarjevo, Slovensko cesto in del Miklošičeve ceste, medtem ko so saloni na vpadnicah oblačili manj premožne in obiskovalce iz ruralnega zaledja.