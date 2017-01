Na tri leta zapora, ki ga bo prestajal ob vikendih, čez teden pa bo hodil v službo in bival doma, so obsodili 42-letnega Martina Hočevarja. Ker je priznal, da je na tehničnih pregledih v zameno za podkupnino potrjeval tudi vozila, ki so bila daleč od brezhibnosti, bo moral plačati še 5950 evrov denarne kazni. Zaradi suma, da je vpleten v omenjene nezakonitosti, so ga pridržali konec lanskega maja. Zdaj spet dela kot tehnični preglednik, ne sicer več v ljubljanskem podjetju Produkt, pač pa v podjetju z domžalskega območja.

»Zdaj ne popuščam nikomur več. Najstrožji sem, zavrnem več kot 30 odstotkov vozil,« je zagotavljal. Tožilca Boštjana Jegliča ni prepričal, predlagal je, naj mu za dve leti prepovejo opravljanje poklica. A sodnica Dejana Fekonja temu ni sledila: upoštevala je, da je Hočevar prvič stopil na kriva pota, pa tudi, da je oče štirih otrok in da imata tako on kot njegova žena zdravstvene težave.

V strahu in pod stalnim pritiskom

Spomladi smo poročali o hišnih preiskavah v zvezi s korupcijo pri tehničnih pregledih. »To je šele prva ovadba, ki se nanaša na 20 pregledov. Sumimo pa, da so se nepravilnosti zgodile še v več kot sto primerih,« je takrat novinarjem razložil Božidar Južnik s PU Ljubljana. Prvi ovadbi je tako sledila prva obtožnica s 15 imeni. Včeraj so opravili predobravnavni narok za Hočevarja in Gorana Reljića, preostali pa se bodo na zatožni klopi zvrstili do konca meseca. Nazadnje, 30. januarja, bosta na vrsti še dva glavna protagonista, ki sta v priporu: preglednik Florjan Gašperin, ki je bil za podobna kazniva dejanja že obsojen na tri leta vikend zapora, in Ilija Grabovičkić, ki naj bi posredoval med preglednikoma in zainteresiranimi lastniki vozil.

Hočevar je avte največkrat pregledoval ravno v paru z Gašperinom; v času, ko je policija opravljala preiskavo, je slednji čez teden hodil v službo, vikende pa preživljal v zaporu. Hočevar se je, kot je razložil sodnici, v podjetju Produkt zaposlil v začetku leta 2015 in direktor Peter Novak, ki ga sicer ni med obtoženimi, mu je naročil, naj strankam popušča. »Če sem avto 'izvrgel', mi je govoril, da v tej državi ne bom več dobil službe, ker pozna ljudi. Pogodbo mi je podaljševal za tri mesece, češ kakor se bom obnašal, tako bo. Bil sem pod stalnim pritiskom, bal sem se,« je povedal in dodal, da mu je zdaj žal: »Tega ne bi nikoli več storil. Ni človeka, ni direktorja ali šefa, ki bi me prepričal.« Na vprašanje, ali je pripravljen pričati zoper Gašperina in Grabovičkića, je sicer najprej odgovoril z »rajši ne«. Ko pa je pogledal odvetnika in mu je ta pokimal, si je premislil. »Bom, gospa sodnica,« je obljubil obtoženi, ki je za vsak neupravičeno potrjen tehnični pregled dobil od 10 do 20 evrov. Kot je poudaril tožilec, na prvi pogled to res ni veliko, a cena tehničnega pregleda znaša okoli 30 evrov in prav visokih podkupnin od strank tudi ni bilo mogoče zahtevati in pričakovati. Se je pa »pridnemu« pregledniku ob koncu meseca vendarle skupno lahko nabralo za še eno plačo.