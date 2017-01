Nikoli ni bilo dvoma o tem, da je obdolženi Vincenc Vinko Bezjak 5. julija lani v stanovanjski hiši v Sladkem Vrhu z nožem zabodel sina Sebastijana neposredno v srce. Obtoženi je dejanje tudi priznal in ga obžaloval. Obenem pa je vztrajno zanikal, da je zagrešil naklepni in zahrbtni umor.

To je v sklepni besedi vztrajno poudarjal tudi njegov zagovornik Darjan Lampič. Po mnenju obrambe je Bezjak povsem nagonsko zabodel Sebastijana. Stegnil naj bi roko, ker naj bi ga sin brcnil v kolk. »Dejanje je storil v hipu in brez predhodnega razmisleka,« je vztrajal odvetnik. Zato je predlagal sodnemu senatu, da naj obdolženca obsodi zaradi uboja in mu izreče milo zaporno kazen.

Navedbe odvetnika in izgovori obdolženca niso prepričali senata, ki mu je predsedovala okrožna sodnica Andreja Lukeš. »Obdolženi Bezjak je dejanje storil na zahrbten način, iz nizkotnih vzgibov in zaradi maščevanja,« je razglasila sodnica. Tudi očitano kaznivo dejanje nasilja v družini je tožilstvu uspelo dokazati, je razložila.

Prištevnost zmanjšala alkohol in možganska okvara Za zaprtimi vrati je sodišče prej prisluhnilo pričevanju psihiatra Mladena Vrabiča. Na podlagi njegovega izvedenskega mnenja je okrožna tožilka Metka Zupanc tudi spremenila izrek obtožbe. Upoštevala je Vrabičeve ugotovitve, da je Bezjak očitani umor zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Njegov razum naj bi občutno zameglila kombinacija alkoholne omamljenosti in možganske okvare. Tudi sicer je dolgoletna zloraba alkohola povsem skrhala odnose v družini Bezjak. Omami so se vdajali tako oče kot tudi sin in mati. Omenjenega julijskega večera je 62-letni Bezjak stopil iz hiše na teraso. Tik pred tem si je oblekel svoja pražnja oblačila, ki ga je nosil samo ob posebnih svečanostih. Brez besed je pristopil k sinu Sebastijanu in ga prijel za ramo, kakor da bi ga želel objeti ali stisniti k sebi. V tistem trenutku mu je hladnokrvno zarinil nož v prsni koš in mu zabrusil: »Dovolj imam hinavščine!« Rezilo je smrtonosno prebodlo sinovo srce. Hudo ranjenemu je na pomoč priskočil mladoletni nečak, ki je bil tedaj na obisku. Skušal ga je pospremiti k sosedom in od tam poklicati na pomoč. Vendar se je Sebastijan zgrudil že po nekaj metrih in izdihnil kmalu zatem. Obtoženi je s terase zabrusil nečaku, da temu hinavcu ni treba pomagati in da naj kar leži tam.