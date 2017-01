Sedemnajstega decembra se je iztekel rok za prijavo na ponovljeni razpis za direktorja javnega zavoda šmarskega zdravstvenega doma (ZD). Nanj se je prijavilo osem kandidatov, in sicer nekdanji prvi mož Petrola Aleksander Svetelšek, Damjana Jager, aktualna vršilka dolžnosti direktorice ZD Irena Nunčič, nekdanji dolgoletni direktor Zdravstveno-reševalnega centra Koroške Smiljan Prassnic, pa Djurdja Poljanec, nekdanja generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Zlatka Srdoč Majer, Mateja Baloh in Marjan Dikaučič.

Od naštetih le Smiljan Prassnic in Mateja Baloh nista izpolnjevala pogojev, o preostalih šestih kandidatih pa so na tajnem glasovanju odločali člani sveta zavoda. »Prisotnih je bilo 14 članov sveta. Po izvedenem tajnem glasovanju je kandidat Marjan Dikaučič prejel osem glasov za, kar je tudi potrebna večina glasov, Irena Nunčič pa šest,« je za Dnevnik povedala predsednica sveta zavoda Bojana Gobec, sicer splošna zdravnica v ZD Šmarje.

To pomeni, da bo svet zavoda zdaj predlog za imenovanje direktorja Dikaučiča poslal v potrjevanje vsem šestim občinskim svetom občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Rogatec, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. In le če se bodo s tem strinjali vsi, bo Dikaučič lahko zasedel stolček direktorja ZD Šmarje. A je veliko vprašanje, če bo Dikaučiču, sicer univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, doma iz Slovenske Bistrice, s svojo vizijo, ki jo je očitno uspešno predstavil članom sveta zavoda, uspelo prepričati tudi vse občinske svetnike. »Menim, da tudi tokratni kandidat nima potrebnih izkušenj s področja zdravstva, kaj šele vodenja. A počakajmo, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Menim tudi, da bo to še zadnje napenjanje mišic pred tem, da bomo končno sedli za skupno mizo in uredili statut, predvsem pa se pogovorili o sestavi sveta zavoda. Zdajšnji je namreč že zaradi dosedanjih potez zame dokaj nekredibilen,« je dejal Peter Misja, župan občine Podčetrtek.