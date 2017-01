Za razliko od prvega dvoboja z aktualnimi olimpijskimi podprvaki iz Ria 2016 v Toulousu, ko je bil izid kar 16-krat izenačen, Slovenci pa so še v 52. minuti vodili z dvema zadetkoma prednosti (25:23), je bilo razmerje moči v Montpellieru izrazito na strani gostiteljev. Ekipa selektorja Veselina Vujovića ni niti enkrat vodila, v šestdesetih minutah pa je iztržila le eno izenačenje (1:1). V slovenski reprezentanci je Vujović opravil dve kadrovski rošadi. Miha Zarabec je zaradi močnega udarca v nožno mišico na prvi tekmi v Toulousu po prihodu v tri ure oddaljeni Montpellier treniral po posebnem programu, bil v zapisniku, a ni igral, poškodba pa ni hujše narave. V vratih je namesto Matevža Skoka priložnost dobil Urban Lesjak, ki pa je skupaj z Urhom Kastelicem zbral le osem obramb (vsak po štiri).

Pred skoraj 9000 gledalci v Montpellieru, ki bo na bližnjem svetovnem prvenstvu gostil tekme osmine finala in četrtfinala, so Francozi že po slabih osmih minutah vodili s 6:2. Tudi nadaljevanje prvega polčasa je povsem pripadlo Franciji, ki si je v prvem delu igre nekajkrat priigrala kar šest zadetkov prednosti, rekordna pa je znašala sedem pri izidu 16:9 v 25. minuti. Gostitelji, pri katerih je prvi vratar Thierry Omeyer presedel na klopi vseh šestdeset minut (celotno tekmo je branil Vincent Gerard), Nikola Karabatić je igral manj kot polčas, petkov slovenski krvnik Kentin Mahe (13 zadetkov) pa le dobrih 18, so tudi v nadaljevanju zlahka držali visok naskok. Slovenci so se enkrat le uspeli približati na minus tri (17:20), najvišjo prednost kar osmih zadetkov pa so si Francozi priigrali v zadnji minuti, ko je za 33:25 premierno zadel v polno Nicolasa Claire.

Selektor kritično o sodnikih Slovenski rokometaši so v petek igrali precej bolje, a že po tesnem porazu v Toulousu (27:29) selektor Veselin Vujović ni bil zadovoljen. »Moji fantje se enostavno ne smejo več zadovoljiti z minimalnimi porazi proti velikim ekipam, temveč se morajo naučiti, da jih tudi premagajo. Večji del tekme smo nadzorovali Francoze, nato pa v prelomnih trenutkih sprožili nekaj strelov iz neizdelanih položajev, ki so nas na koncu stali zmage. Sodnika sta bila nekoliko pristranska, a to je na takšnih tekmah razumljivo. Upam, da se bodo fantje iz tokratnega poraza česa naučili. Vedeti morajo, da v končnicah ne potrebujemo junakov, temveč disciplinirano in odgovorno igro. Le v tem primeru bomo napredovali, v nasprotnem primeru bomo v resnih težavah,« je ocenil Veselin Vujović. Selektor Vujović je priznal, da je njegova ekipa igrala občutno slabše kot v Toulousu, a iz tega ni delal katastrofe, čeprav je bil vidno razočaran. »Naša predstava v Montpellieru je bila veliko slabša od tiste na prvi tekmi. Francija je bila pred domačimi gledalci zelo motivirana, s tako kakovostno reprezentanco pa je težko igrati dve težki tekmi v tako kratkem časovnem razmaku. Na tekmi v Montpellieru so se pokazale vse naše slabosti, pri čemer imam v mislih predvsem igralsko neizkušenost. Poleg tega je bil tudi učinek obeh vratarjev manjši kot na petkovi tekmi v Toulousu,« je neuspeh v mestu, kjer si rokometni kruh služijo tudi Vid Kavtičnik, Jure Dolenec in Miha Žvižej, analiziral Vujović in dodal, »poraz ni tragičen, upam pa, da bo poučen in da bomo do začetka svetovnega prvenstva odpravili določene napake v naši igri.«

Bezjak z največjo minutažo Med vsemi slovenskimi reprezentanti je imel na dveh obračunih z aktualnimi svetovnimi prvaki iz Katarja 2015 največjo minutažo Marko Bezjak: v Toulousu skoraj 48 minut, v Montpellieru več kot 55, skupaj pa je dosegel pet zadetkov. »Na prvi tekmi smo se predstavili v lepi luči. Večino tekme smo igrali po dogovoru, obramba je bila na visoki ravni, še vedno pa so malenkosti, ki jih moramo popraviti. V končnici dvoboja smo naredili nekaj neizsiljenih napak, po katerih smo prejeli nekaj lahkih golov. Izgubili smo, a za to obdobje smo prikazali kar dober rokomet,« je dejal Marko Bezjak. A na dvoboju v Montpellieru je bila slika drugačna, kar je potrdil tudi desnokrilni igralec Gašper Marguč: »Če je bila obramba v petek zelo dobra, nam je tokrat manjkalo predvsem prave agresivnosti, kar so Francozi izkoristili in hitro povedli. Trudili smo se jih ujeti, a ni šlo. Verjamem, da se lahko vseeno kosamo z vsemi reprezentancami, toda le pod pogojem, če bomo igrali tako kot na prvi tekmi.« V Montpellieru bo slovenska reprezentanca ostala in trenirala do srede, 11. januarja, nato pa bo odpotovala v Metz, kjer bo igrala v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Njen prvi nasprotnik v skupini B bo Angola, tekma pa bo v četrtek ob 14. uri.

Francija – Slovenija 29:27 (13:13) Športna dvorana, gledalcev: 4000, sodnika: Bouallouchai in Khenissi (oba Francija). Francija: Omeyer (10 obramb), Gerard (0 obramb), Remili 1, Nyokas, Narcisse, N. Karabatić 6, Mahe 13 (4), N'Guessan 1, Accambray, Abalo 1, Sorhaindo 1, Guigou 1, L. Karabatić 4, Fabregas, Claire, Dipanda 1, Porte, Lenne. Slovenija: Skok (4 obrambe), Kastelic (6 obramb), Lesjak, Blagotinšek, Henigman 4, Marguč 3, Kavtičnik 2, Janc 2, Dolenec 4, Cingesar 2, Poteko, Miklavčič, Kodrin 1, Gaber 2, Bezjak 4, Zarabec 2, Mačkovšek 1. Sedemmetrovke: Francija 8 (4), Slovenija 2 (2). Izključitve: Francija 8 minut, Slovenija 12. Igralec tekme: Kentin Mahe (Francija).