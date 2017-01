Slovenski rokometaši in člani strokovnega vodstva reprezentance so dan pred tekmo prek letališč v Zagrebu in Münchnu prispeli v Toulouse, kjer se je Slovenija sinoči pomerila s Francozi, gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva in aktualnimi prvaki sveta. Takoj po prihodu so se namestili v hotelu v neposredni bližini središča mesta in zvečer preizkusili tudi športno dvorano. V njej je dres domačega kluba Fenix Toulouse, ki je po polovici letošnje francoske lige na šestem mestu s 13 točkami s 13 tekem (vodilni PSG jih ima 24), štiri sezone nosil tudi slovenski krožni napadalec Miha Žvižej, zdaj član francoskega kluba Montpellier.

O izenačenosti tekme v dvorani, ki sprejme 4500 gledalcev, dovolj pove že podatek, da je bil izid kar 16-krat izenačen – po osemkrat v vsakem polčasu. Francozi, petkratni svetovni prvaki, so si po petih uvodnih zaporednih izenačenjih prvo občutnejšo prednosti priigrali šele v 18. minuti, ko so povedli z 10:7. Toda Slovenci so jih zelo hitro ujeli, nato pa v drugem polčasu skoraj ves čas vodili z zadetkom ali dvema naskoka. Šest minut pred koncem je imela četa selektorja Veselina Vujovića še vedno plus ena (26:25), toda končnica je kljub temu pripadla gostiteljem.

Francija, ki je na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2015 v četrtfinalu premagala Slovenijo kar z devetimi zadetki razlike (32:23) in nato osvojila zlato kolajno, je v slabih petih minutah naredila delni izid 3:0 in v predzadnji minuti povedla z 28:26. Vse tri zadetke v tem delu igre je dosegel učinkoviti Kentin Mahe, ki je bil s 13 zadetki iz 17 poskusov tudi prvi strelec tekme, za njim pa sta bila pri Francozih najučinkovitejša Nikola Karabatić (6) in njegov mlajši brat Luka (4). Gostje so nato sicer prek Marka Bezjaka tik pred koncem predzadnje minute dosegli zadetek, toda v zadnji minuti so Francozi – v minulem letu so bili peti na evropskem prvenstvu na Poljskem in drugi na olimpijskih igrah v Braziliji – odgovorili z golom Cedrica Sorhainda in zmagali z 29:27. V reprezentanci Slovenije so bili najučinkovitejši Marko Bezjak, Nik Henigman in Jure Dolenec, ki so dosegli po štiri zadetke. V vratih je poleg Matevža Skoka dobil priložnost Urh Kastelic, na naslednji tekmi pa jo bo Urban Lesjak. Reprezentanci se bosta še enkrat pomerili jutri ob 17. uri v Montpellieru, kjer poleg Žvižeja igrata tudi Jure Dolenec in Vid Kavtičnik.