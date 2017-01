Trimesečno obdobje, v katerem so se podjetja lahko prijavljala v izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016, je končano. Anketiranje v podjetjih, ki sodelujejo v desetem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev, bo sredi januarja končano, potem bomo lahko sestavili seznam najboljših zaposlovalcev.

V Dnevniku bo seznam objavljen zadnjo januarsko soboto, torej 28. januarja. Takrat bo znana tudi povprečna ocena, s katero so zaposleni ocenili svoj odnos z organizacijo. Lani je v anketi sodelovalo 6135 zaposlenih, ki so dali nekoliko nižjo povprečno oceno kot v letu 2014. V Zlati niti 2015 je namreč bila 3,73 (najvišja ocena je 5), v Zlati niti 2014 pa 3,81. Zanimivo bo videti, kakšna bo ocena v letu 2016, ko smo dosegli gospodarsko rast in nekoliko stabilnejše razmere na trgu dela, čeprav še zdaleč ne dobrih.

Na podlagi skupne ocene uspešnosti poslovanja podjetij in ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo dajo zaposleni, komisija v vsaki velikostni skupini (malo podjetje z do 50 zaposlenimi, srednje veliko podjetje z do 250 zaposlenimi, veliko z več kot 250 zaposlenimi) izbere sedem najboljših podjetij oziroma skupaj 21 finalistov.

S finalisti raziskovalna skupina opravi intervjuje o vodenju, razprava izbirne komisije pa prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv najboljši zaposlovalec leta. Za najboljša so bila v Zlati niti 2015 prepoznana podjetja TU-VAL, Cosylab in Droga Kolinska.

Po koncu zbiranja prijav podjetij za izbor Zlata nit pa se je začelo zbiranje prijav na razpis za zlato prakso. Tokrat poteka četrtič, do zdaj najboljše pa so bile prakse podjetij Aviat, Eltec Petrol in Bisnode.

Podjetja se lahko prijavijo do 29. februarja na www.dnevnik.si/zlatanit.