Ne verjamete? Poglejte le slovensko glavno mesto. Bela, zelena, mavrična, najlepša… Dobro, barva je stvar okusa, marketinga, o njenem vzdevku »najlepša« bi lahko še dolgo debatirali. A bolj kot to je zanimivo dejstvo o mobilnosti. Res je, da mestni promet zelo solidno deluje, avtomobilisti pa postajajo vse bolj črne ovce ljubljanske scene. Tudi to lahko razumemo, središče Ljubljane toliko pločevine enostavno ne prenese, torej je avte treba izriniti iz njega. Sistem P+R je tudi zelo solidna pogruntavščina, le malo več časa si morate vzeti. Če pa že za vsako ceno silite v središče mesta, se zgodba spremeni. Tam ni več ulice, kjer vam ne bodo nekaj zaračunali. Da so avtomobilisti tiste grde, a presneto dobrodošle molzne krave, tudi že dolgo vemo. Da, Ljubljana vsaj glede tega postaja zares pravo mesto z vsem, kar sledi, torej tudi onesnaženim zrakom, dragimi parkirišči, dober posel postaja seveda tudi mesečni najem parkirnih prostorov in še bi lahko naštevali.

Če se ne želite ubadati s tem, vam ne preostane drugega, kot da si priskrbite urbano. Kartico, brez katere vas ni. Tako kot če danes nimate profila na facebooku, brez nje v Ljubljani skoraj ne morete obstajati. Zakaj? Ker z njo plačujete avtobus, knjižnico, parkiranje, najem kolesa, prevoze z vzpenjačo na Ljubljanski grad, z njo kupite vstopnice za koncerte, plese in še kaj. Prihodnost urbane bo še pestrejša, saj bo z njo mogoče plačati tudi vožnjo z vsemi električnimi vozili, ki bodo na voljo v voznem parku LPP. Ali tisti električni golfi res opravljajo svojo nalogo, je drugo vprašanje.

V slabih osmih letih so jih prodali dober milijon, torej za približno tri Ljubljane, kar nakazuje, da je urbana postala dober posel in, kot pravijo na MOL, primer dobre prakse. Roko na srce, zadeva res dobro deluje. Ker gredo v Ljubljani v korak s časom, je mogoče urbano na telefon naložiti tudi kot aplikacijo. Delovala naj bi na vseh telefonih z androidom verzije 4.4 ali več in s tehnologijo NFC. No, ne deluje, na mojem telefonu ne. Da se zadeva prijema pri uporabnikih, govori tudi podatek, da so do zdaj našteli 10.000 prenosov aplikacije. Verjetno res, a ni ga čez malo kartico, kajti ta vsaj ni odvisna od tega, kako polno baterijo mobilnega telefona imate.

Vseeno seveda še naprej velja, da imajo uporabniki, ki urbane ne želijo, še vedno odprte vse možnosti za drugačno plačevanje, a ker je prednosti njene uporabe več kot slabosti, ni vrag, da si prej ali slej ne boste omislili te čudežne kartice, ki je uporabna za tako rekoč vse. Skoraj vse, samo še kakšen kihomat si mora omisliti mestna oblast, pa bo. Želite kihniti? Pristopite h kihomatu, trije kihi za 80 centov. Hvala. Pa na zdravje.