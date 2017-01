Prva je bila sivkaste barve, druga bela, a sami smo se na testiranju seveda precej bolj kot na barvne odtenke osredotočali na druge lastnosti jeklenih konjičkov, ki spadata v spodnji srednji avtomobilski razred. Pri čemer je oblikovalski jezik ene in druge znamke ob precej robustni zasnovi obeh avtomobilov kriv, da lahko ob hitrem pogledu na prednji maski, ali ko avtomobila uzremo v vzvratnem ogledalu, pomislimo tudi, da gre za razred višja avtomobila, mazdo6 ali opla insignio. A ko ju vidimo s strani, dvoma ni, pri čemer astra že ob »očesni« primerjavi deluje malenkost manjša – kar tudi dejansko je, saj v dolžino na primer meri 4,37 metra, medtem kot je mazda3 9 centimetrov daljša (4,46 metra). No, v obeh primerih gre za atraktivno in dinamično oblikovani vozili, podobno kot zunanja pa sta atraktivna tudi notranja videza testirancev. Materiali so kakovostni, stikala in gumbi pri roki, zaslona pa dovolj velika in nameščena tako, da ob hitrem pogledu nanju hkrati še vedno vidimo, kaj se dogaja na cesti. Ob tem je upravljanje z njima dokaj enostavno in se ga hitro privadimo, pri čemer je vse skupaj za odtenek boljše pri mazdi. Pri slednji gre tako še posebej pohvaliti izredno priročen vrtljivi gumb za gibanje po zaslonu, ki je nameščen ob naslonjalu za voznikovo roko in s katerim je vse skupaj, čeprav morda na prvi pogled ne tako lepo kot pri astri, enostavneje in hitrejše.

A največja razlika med testiranima avtomobiloma je v tistem, kar skrivata pod pokrovom. Medtem ko se v lovu za zmanjšanjem porabe velika večina proizvajalcev zateka k manjšim motorjem s turbinskimi polnilniki, je Mazda z atmosferskimi bencinskimi motorji ubrala povsem svojo pot. Leta 2011 je tako pri svojih motorjih predstavila tehnologijo skyactiv, ki vključuje lahko konstrukcijo in obenem zmanjšano porabo in izpuste, a hkrati skrbi za boljšo odzivnost. Tak motor seveda zahteva večjo prostornino in tako je imela testna mazda3 dvolitrski motor s 120 konji (88 kilovati), astra pa pol manjši litrski trivaljnik s 15 konji manj (105 KM/77 kW). A v realnosti je bil občutek drugačen, kot da je razlika v moči še (precej) večja, saj se je mazda izkazala za precej bolj odziven in poskočen avtomobil, in to pri vseh hitrostih. Navsezadnje veliko povesta že podatka o pospešku do hitrosti 100 kilometrov na uro, do katere z mesta mazda3 zmore v vsega 8,8 sekunde, medtem ko astra za to potrebuje skoraj poltretjo sekundo več (11,2 sekunde). Skratka, večji motor v tem primeru dejansko daje več, manjši pa manj. No, o kaki pretirani podhranjenosti astrinega motorja vseeno ne moremo govoriti, je pa pač ta v vseh pogledih bolj umirjen. Tako ne čudi niti, da nam je astra, ki je imela tudi le petstopenjski ročni menjalnik, na testu »popila« nekoliko manj bencina kot njena tekmica s 6-stopenjskim – na 100 kilometrov vožnje nam je model nemškega proizvajalca pokuril 7,3 litra, japonskega pa 7,7 litra bencina.

Kar se tiče prostornosti, sta si avtomobila podobna, je pa astra na zadnji klopi malenkost udobnejša, prav tako bi po občutku in zaradi oblike rekli, da ima od tekmice še nekaj večji prtljažnik, kot to pravijo zgolj litri (370:364). In cena? Tu je ob opremah, ki ponujata za ta razred precej več od povprečnega avtomobila in v vsakem primeru ogromno vse možne opreme, malce ugodnejša astra. Za testno različico boste tako odšteli 18.250 evrov, medtem ko vas bo mazda3 prišla dobrega tisočaka več (19.590). Več pa v sklepu.