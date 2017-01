Vse se je začelo leta 2013, ko je Gabrijela Križnar dojela, da ji »nekdo« od pokojnine trga dobrih 323 evrov. Ves ta čas je denar odtekal z računa bolne in dementne upokojenke, za katero zdaj skrbi mož Vinko.

»Lumparija je nezaslišana, moja žena ni nikdar najela nobenega posojila. Nekdo je izrabil njene osebne podatke in verjetno tudi vedel, da je dementna, da ima težave s spominom in podobno. Ko sva začela ugotavljati, kdo jo goljufa, je bilo dejansko že prepozno,« trdi mož Vinko in pove, da sama ne vidita nobene možnosti, da bi denar dobila nazaj.

Oškodovali okoli 150 oseb

Gabrijela Križnar naj bi podpisala odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa del pokojnine podjetju KFC, d.o.o. Toda njen mož Vinko Križnar trdi, da njegova žena te izjave ni nikdar podpisala.

Omenjena družba naj bi bila del hobotnice podjetij, ki so ponujala oderuška posojila, pri katerih naj bi bilo oškodovanih okoli 150 oseb. S primerom sta se ukvarjali tako tržna inšpektorica iz Dravograda Irena Slemnik kot tudi policija. Križnarjeva so leta 2015 zaslišali pri preiskovalnem sodniku in šele od državnih ustanov sta dobila v vpogled sporno odstopno izjavo, prej namreč sploh nista mogla ugotoviti, zakaj ženi vsak mesec odtegujejo denar z računa.

Na policijski upravi Maribor so povedali, da so odkrili veliko število podobnih primerov, kot je primer Križnarjeve, v njih so oškodovanci izgubili visoke vsote denarja na račun navideznih posojil. Policija je že leta 2014 pridržala oba osumljenca Janeza Žlendra in Smiljana Hostnika, a dokončnega razpleta na sodišču še ni. Podjetje KFC, v korist katerega naj bi ogoljufana upokojenka podpisala odstopno izjavo, je po podatkih Ajpesa še vedno v lasti Janeza Žlendra, a ima država na njem plombo, ki jo vsakič znova potrjuje mariborsko okrožno sodišče. Zadnja velja do junija letos.

Mariborsko tožilstvo je zoper Žlendra in Hostnika (o njunih poslih in pridržanjih so mediji pred tremi leti veliko pisali) vložilo obtožnico zaradi nadaljevanih kaznivih dejanj izneverjenja, oderuštva in goljufije ter poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. A obtožnica, so sporočili z mariborskega sodišča, še ni pravnomočna, tako da še vedno ni jasno, kdaj se bo začelo sojenje.