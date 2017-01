»Imel sem veliko smole. Žal prav zdaj, ko sem v zares dobri tekaški formi. Udarna igla mi je počila pri prvem strelu in puška je bila neuporabna. Moral sem vzeti rezervno, ki pa ni bila nastreljena. Vseeno sem odtekel do konca, za trening, ne na polno. Tudi razmere z vetrom, mrazom, sneženjem so bile zame ugodne, a žal se je to z udarno iglo zgodilo ravno danes,« je Klemen Bauer razočarano opisoval neprijeten pripetljaj na uvodni tekmi svetovnega pokala v Oberhofu, ki je slovenskim biatloncem razpočil vse visoke obete. S sedmimi kazenskim krogi, leže z rezervno puško brez natančnih osebnih nastavitev, ni imel sreče, da bi zadel tarčo, je bilo Bauerju usojeno le 97. mesto, Miha Dovžan (81.) in Rok Tršan (89.) pa ob obolelem Lenartu Oblaku nista zmogla rešiti slovesa. Zlom udarne igle je sicer redka tehnična okvara na puški, a je ni mogoče predvideti. Nerodnost in smola za Bauerja je še toliko večja, ker je v smučini dosegel 16. tekaški čas. Podobno hitri so bili denimo tudi tretji Italijan Dominik Windisch, četrti Lukas Hofer, Norvežan Svendsen. Glede na kazenske kroge in pristop za »trening« pa je tekaško še bližje decembra nepremagljivemu Martinu Fourcadu, ki je bil s tremi kazenskimi krogi šele osmi in Avstrijcu Julianu Eberhardu, ki je vpisal drugo zmago v karieri. Optimizem, ki ga je glede dobre pripravljenosti izpostavil trener Tomaš Kos, ni bil varljiv, le priložnost za biatlonce bo šele v Ruhpoldingu, saj sledita zasledovalna tekma in skupinski start. Čast bosta danes reševali Teja Gregorin in Anja Eržen. Smola pa hkrati odpira še eno veliko željo Klemena Bauerja. Nastop na tekaških tekmah. Pred sezono jo je jasno izpostavil, priložnost pa bo v soboto v Planici na tekmi alpskega pokala, vprašanje pa je, ali je biatlonsko tekaška administracija pripravljena uresničiti enega večjih izzivov najsposobnejših slovenskih tekačev (med biatlonci).

Medtem ko bosta Alenka Čebašek in Anamarija Lampič danes preizkusili zadnji domet na postaji Tour de Ski v Dobbiacu, obe sta sposobni pet kilometrov odteči na visokem nivoju vsaj za trideseterico, pa imajo ostali visoke cilje v Planici, kjer je prijavljenih kar 340 tekačev in tekačic iz 24 držav. Zmago v drsalnem sprintu z lanske tekme tega drugega nivoja tekaških tekmovanj brani Vesna Fabjan, med tekači bo Miha Šimenc poskušal opravičiti sloves dobitnika točk po trinajstih letih.