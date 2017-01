2. julija 1951 smo prvič izdali takrat še Ljubljanski Dnevnik. Od tedaj je Dnevnik časnik, za katerega ni nobena zgodba premajhna, da ne bi v njem našla svojega prostora. Ker je to časnik, ki živi v skupnosti in – ne bomo tajili – tudi od skupnosti s svojimi bralci. Uspešne rezultate, komaj predstavljive v pogojih vsestranskega napredovanja in rabe interneta ter digitalnih medijev, pripisujemo predvsem temu, da Dnevnik sistematično naslavlja svoje bralstvo z vedno novimi vsebinami in pristopi ter širi prostor javne besede z angažiranjem vedno novih sodelavcev.

Izdajamo skratka časnik, ki si je vedno prizadeval biti družbeno odgovoren tudi tako, da je promoviral najboljše, kar smo kot družba sposobni ustvariti. Zato so Gazele, najeminentnejša promocija slovenskega podjetništva in inovativnosti, Dnevnikove. Zato je Dnevnikov projekt tudi Zlata nit – vseslovenski izbor najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. In zato ima Dnevnik ob sebi Nedeljski dnevnik, z naskokom največji slovenski tednik.

Drage bralke, dragi bralci, še več zgodb in poglobljenih domačih in svetovnih dogodkov vam odslej ponujamo tudi na prenovljenih spletnih straneh Dnevnik.si ter v novi mobilni aplikaciji – že v januarju 2017.

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.