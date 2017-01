Ivica Kostelić je šele pred kratkim po devetih mesecih premora ponovno nastopil v tekmi za svetovni pokal. Danes bo nastopil na domači tekmi v Zagrebu. Ves čas pa se šepeta, ali ni to nemara njegova zadnja tekma. Sedemintridesetletni Ivica Kostelić je namreč lani drugič postal oče, že ob rojstvu njegovega prvega sina pa je sestra Janica povedala, da ga je očetovstvo popolnoma spremenilo. »Bolj sproščen sem,« je dejal za hrvaško revijo Story. Celo tako sproščen, da bo nastopil na tekmi, na kateri si želi le, da bi se uvrstil v drugi tek.

Koleno je v slabem stanju

Hrvate pa nenehno razburja s tem, da se ne ve, ali bo sploh še smučal. Po tekmi v Santa Catarini je novinarjem RAI dejal, da se mu smučanje sploh ne zdi več zabavno in da razmišlja o upokojitvi, novinarjem ORF pa isti dan navrgel, da bo smučal le še do tekme v Wengnu, da je nenehno na protibolečinskih tabletah in da se mora to nehati. Dan pred nastopom v Zagrebu pa je za hrvaško nacionalno televizijo razlagal, kako zanj ni lepšega v življenju kot to, da je v gorah, da je to privilegij, ki ga ima že od svojega sedmega leta in se mu ne more odpovedati: »Želim si, da bi zdržal do olimpijskih iger prihodnje leto, toda moje koleno je v slabem stanju. Ne vem, ali je to moja zadnja tekma na Slemenu, toda to sploh ni pomembno: glavno je, da uživamo v tekmi.« Za 24sata pa je končno razložil, zakaj se kar ne more posloviti: v življenju nikoli ni počel nič drugega in ga je preprosto strah. Sploh si ne predstavlja, kako je biti »civilist«: »Nikoli nisem plačal nobenega računa za stanovanje in težko se mi bo navaditi, da bi moral pravočasno plačati odvoz smeti. Cena vrtca za otroke bo očitno postala moja življenjska prioriteta.«

Ne glede na to, kako se bo odločil, pa zagrebške tekme seveda ni brez družine Kostelić, natančneje vseh članov družine Kostelić, tudi mame Marice, ki se je v vseh letih smučarskih uspehov svojih otrok tako vztrajno branila javnosti. Prišla je tudi islandska žena Ivice Kostelića z obema sinovoma, dveletnim Ivanom in štirimesečnim Leonom. Prvi je družino in hrvaško javnost razveselil to zimo, ko je prav na Slemenu prvič stopil na smučke. Drugi je mamo in očeta razveselil pred dobrim mesecem, ko je končno tako zrasel, da nima več nenehnih krčev in družina lahko normalno spi.