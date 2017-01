Letošnji sejem CES: roboti, avtomobili in glasovno upravljanje

Za ljubitelje tehnologije in tehnoloških pripomočkov se kmalu začenja eden najbolj razburljivih tednov leta. V Las Vegasu namreč vrata odpira sejem Consumer Electronics Show (CES), ki bo trajal med 5. in 8. januarjem. Izbrani povabljenci si bodo prizorišče lahko sicer ogledali že danes. Letošnja rdeča nit? Hišni roboti, novi koncepti avtonomih vozil in še pametnejše naprave. Med bolj pričakovanimi dogodki sejma so tiskovne konference podjetij LG, Samsung, Panasonic, Intel, Nvidia in Sony.