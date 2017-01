Finska je 1. januarja začela dveletni pilotni projekt univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) za 2000 izžrebanih brezposelnih, starih od 25 do 58 let. Letos bodo začeli brez kakršnega koli pogojevanja prejemati 560 evrov UTD na mesec, obenem bodo dobili še toliko denarja, za kolikor je bila pred tem višja podpora za brezposelne. Torej bo vsaj sprva vse tako kot prej. Do spremembe pa bo za izžrebanca prišlo šele, ko bo dobil delo, saj bo poleg plače dobival še 560 evrov. Če bo torej nekdo od teh 2000 našel delo z neto plačo 1000 evrov, bo njegov neto dohodek 1560 evrov.

Vlada, v kateri so liberalci, konservativci in skrajno desničarski Pravi Finci, hoče pozneje uvesti univerzalni temeljni dohodek (UTD) brezpogojno za vse državljane tudi zato, ker so doslej številni brezposelni zaradi nizke plače zavračali ponujeno delo. Profesor politične filozofije s filozofske fakultete Igor Pribac je bil v pogovoru za Dnevnik še bolj konkreten: »Pilotni projekt UTD na Finskem podpira predvsem desnosredinski premier Juha Sipila. Gre za poskus reševanja pasti klasične socialne države, ki prejemnike pomoči postavlja pred dilemo, ali naj obdržijo socialno pomoč ali sprejmejo nezanimivo zaposlitev, ki jim ne bo prinesla dovolj znatnega povečanja prihodkov. Pogosto se odločijo za ohranitev statusa nezaposlenih prejemnikov pomoči. Finci pa imajo premalo iskalcev zaposlitev v javnem sektorju, na primer negovalcev starejših. Po neuspelem poskusu uvoza delovne sile s Filipinov zdaj poskušajo aktivirati svoje nezaposlene, ki bodo lahko neobdavčenemu UTD lahko prišteli še dohodek iz sklenjenega delovnega razmerja.«