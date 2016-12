Ronnie Wood uživa z dvojčicama

Zadnjič je svojim otrokom menjal plenice v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, a kitarist skupine Rolling Stones Ronnie Wood trdi, da še nikoli ni bil srečnejši kot letošnje praznike, ki jih preživlja skupaj z enaintrideset let mlajšo ženo Sally in nekajmesečnima dvojčicama Gracie Jane in Alice Rosem, ki sta bili rojeni le dan pred kitaristovim devetinšestdesetim rojstnim dnem. Wood ima šest otrok in še šest vnukov, kako biti oče, pa še ni pozabil. Njegova žena je na instagramu objavila družinske fotografije slavja božiča, na katerih kitarist za dvojčici izdeluje okraske in jima poje božične pesmi.