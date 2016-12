Najdobičkonosnejši igralec je igralka

Čeprav igralke nenehno opozarjajo, da so v Hollywoodu manj plačane kot njihovi moški kolegi, se je letos ponovno zgodilo, da je na lestvici najbolj dobičkonosnih igralcev v iztekajočem se letu na prvem mestu igralka. Scarlett Johansson je po navedbah Forbesa gladko pometla s konkurenco. Filmi, v katerih je igrala, so v zadnjih dvanajstih mesecih zaslužili 1,2 milijarde dolarjev. Med njimi sta bila najbolj dobičkonosna Stotnik Amerika: Državljanska vojna in film bratov Coen Pozdravljen, Cezar. Stotnik Amerika je na drugo in tretje mesto lestvice postavil soigralca Johanssonove, Chrisa Evansa in Roberta Downeyja Jr., ki sta filmski industriji prinesla po milijardo in pol dolarjev. Nasploh so letos veliko dobička nosili stripovski junaki, saj sta med deseterico na lestvici še dva igralca, ki sta igrala v filmih, posnetih po stripih. Margot Robbie in Will Smith sta igrala v filmu Odred odpisanih in se uvrstila na četrto in deseto mesto lestvice, Ryan Reynolds iz filma Deadpool na osmo, Henry Cavill, zvezdnik filma Batman proti Supermanu, pa na sedmo mesto. Med deseterico je le ena igralka, ki se za svojo dobičkonosnost nima zahvaliti stripovskemu filmu, in sicer Felicity Jones, ki je igrala v Vojni zvezd. Med deseterico je uvrščena še igralka Amy Adams, ki je v filmu Batman proti Supermanu igrala Lois Lane.