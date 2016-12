»Motiv za Tour de Ski je samo to, da vsaj na eni tekmi pokažem, kaj zmorem. Tega v tej sezoni v svetovnem pokalu še nisem zmogla, ker sem imela veliko smole predvsem s pripravo smuči. Čakam torej, da se bo vse izšlo optimalno, od počutja do smuči in vremena. Tour je bil in ostal poseben izziv,« je popotnica smučarske tekačice Vesne Fabjan pred odhodom na 11. Tour de Ski, ki se bo jutri začel v švicarski dolini Val Mustair.

Začel se bo prav z njeno paradno disciplino, drsalnim sprintom. Uvodna od sedmih etap bo še toliko bolj posebna, ker Tour de Ski prav jutri praznuje deseto obletnico. Besničanka je poleg Barbare Jezeršek, ki bo tekla za Avstralijo, ena od šestih tekačic v Val Mustairju, ki je sodelovala tudi na premierni izvedbi na silvestrovo 2006 v Münchnu (23. mesto). Najboljši dosežek je peto mesto. Petra Majdič še vedno sodi med osmerico najbolj zvenečih imen Toura s skupno 517 udeleženci doslej.

Silvestrska etapa, 76. v zgodovini, bo zelo pomembna za večino številnega slovenskega zastopstva. Katja Višnar se je prav zaradi skromnejšega začetka sezone odločila, da po nekaj letih ne bo silvestrovala na Norveškem. »Čakam svojo optimalno tekmo, za katero pa ne vem, kdaj bo do nje prišlo, vem pa, da bo prišlo,« napoveduje novinka Anamarija Lampič, ki je denimo na kvalifikacijah državnega prvenstva v sprintu v Planici dosegla kar sedem sekund boljši čas od drugo uvrščene, kar je dobra referenca. Kot vsestranska tekačica lahko priteče izjemno visoko tudi v drugi etapi na novoletni dan (5 km klasično) ter v nadaljevanju v Oberstdorfu in Dobbiacu (5 km drsalno). Slednja etapa bo največja priložnost za Alenko Čebašek. Točno pred tremi leti na podobni tekmi je zmagovalni oder v Oberhofu zgrešila za 3,7 sekunde (8. mesto), kar je dosežek kariere.

Lea Einfalt je edina, ki ima v glavi tudi zadnjo famozno etapo z vzponom na Alpe Cermis nad dolino Fiemme, kjer so se končali vsi Tour de Skiji doslej. »Osredotočam se na to, da tečem do konca, do vrha. Dvakrat mi je uspelo. Sicer sem imela nekaj težav v začetku sezone, tudi z zdravjem, ki je vplivalo na pripravljenost, a sedaj sem pripravljena, spočita in zelo pozitivno grem na Tour. Seveda se bom trudila, da vsak dan končam s čim manjšim zaostankom. Je pa znano pravilo, da se Tour teče iz dneva v dan,« pravi Lea Einfalt, ki ima potencial za visoko skupno uvrstitev.

Za Miho Šimenca je Tour posebna priložnost. Enaindvajsetletni Logatčan lovi uvrstitev med trideseterico in vpis med dobitnike točk. Te slovenski smučarski tek čaka že dolgih devet let. Prav na današnji dan leta 2007 je Nejc Brodar, danes pomočnik glavnega trenerja Stefana Saracca, v Pragi zadnjič pritekel med trideseterico (24. mesto), pred tem pa le še na zgodovinski uvodni dan Toura na silvestrovo 2006 v Münchnu (22. mesto). »S točkami se ne želim preveč obremenjevati, saj je to zame neko breme, ki mi na tekmi nič ne pomaga. Sem pa prepričan, da bodo prišle. Delam vse, da jih dosežem. Pripravljen sem, težko čakam tekme,« pravi Miha Šimenc, ki želi odteči vsaj štiri ali pet tekem. Legenda Petter Northug jih je vseh 75 doslej, 31 jih je končal na odru in dosegel 13 zmag.

Spored 11. Tour de Ski, 31. december: Val Mustair – drsalni sprint, 1. januar: Val Mustair – 5/10 km klasika skupinski start, 3. januar: Oberstdorf – 5/10 km skiatlon, 4. januar: Obersdorf – 10/15 km zasledovalno drsalno, 6. januar: Dobbiaco – 5/10 km drsalno, 7. januar: Val di Fiemme – 10/15 km klasično, 8. januar: Alpe Cermis – 9/9 km klanec drsalno.