Zubin Mehta se je rodil v glasbeni družini v indijskem Mumbaju. Kot otrok se je učil klavir in violino, pozneje je študiral medicino, nato pa dirigiranje na dunajskem konservatoriju. Vzpon njegove kariere je bil bliskovit. Že pri 23 letih je dirigiral tako dunajskim kot berlinskim filharmonikom, pri 26 letih pa je postal najmlajši stalni dirigent filharmoničnega orkestra iz Los Angelesa. Hkrati je bil glavni dirigent simfoničnega orkestra iz Montreala. Med letoma 1978 in 1991 je bil šef dirigent newyorških filharmonikov ter med letoma 1998 in 2006 generalni glasbeni direktor Bavarske državne opere v Münchnu.

Izraelskemu filharmoničnemu orkestru je prvič dirigiral leta 1961, doslej so skupaj odigrali več kot 3000 koncertov na vsem svetu. Mehta je z izraelskimi filharmoniki večkrat gostoval tudi v Ljubljani, nazadnje avgusta lani na ljubljanskem poletnem festivalu. Gostje iz Izraela so se spet izkazali kot vrhunsko izvajalsko telo (izjemni solisti na pihalih, homogena sekcija godal...), vodila pa jih je značilna mehka roka dirigenta Mehte.

Ta roka je prvič vodila tudi legendarno zasedbo Trije tenorji z glavnimi junaki Placidom Domingom, Joséjem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem, ko se je prvič zbrala na predvečer začetka svetovnega prvenstva v nogometu leta 1990 v Italiji. Po razpadu slavnega tria je Mehta začel celo sam nastopati v operah kot pevec, pa so mu mnogi kritiki svetovali, naj raje ostane pri dirigiranju. Trenutno je tudi glavni dirigent v operni hiši v Valencii in Firencah. Poročen je z ameriško igralko Nancy Kovack in živi v ZDA z ameriškim in indijskim državljanstvom. sta, im