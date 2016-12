Pri britanski reviji Monocle, ki se ukvarja z življenjskim slogom v okviru mednarodnih odnosov in gospodarstva, so se decembra izdatno posvetili nakupovanju v Ljubljani. V svoji redni številki so sedem strani posvetili ljubljanskim trgovinicam, v katerih je po njihovem mnenju najboljše nakupovanje božičnih daril, v svoji posebni številki Forecast pa so eno stran namenili Mercatorju in njegovi prodajni shemi Radi imamo domače.

Tako so v zadnjem delu revije, kjer predstavljajo nekaj izstopajočih kulinaričnih podjetij, poleg restavracije Timbre+ v Singapurju, sydneyjske tržnice Tramsheds Harold Park in pop-up restavracij Better v Madridu predstavili tudi Mercator. Medtem ko stran krasijo fotografije prenovljenega hipermarketa v Šiški, članek govori predvsem o Mercatorjevi skrbi za lokalne proizvajalce.

Najboljše božično nakupovanje v Ljubljani

V redni decembrski številki Monocla pa se je novinar Jamie Waters posvetil božičnim nakupom v Ljubljani, pri čemer je, nasprotno od omenjene novinarke, izbral predvsem manjše prodajalne v središču mesta. Med drugim se je ustavil v prodajalni igrač Ristanc, pekarni Osem, cvetličarni Emporia, prodajalni koles Pici Bici, pa tudi v trgovini Muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO, Galeriji Fotografija in prodajni galeriji Dobra Vaga.

Med opisi trgovin je naštel tudi najboljše kraje za zajtrk, kosilo in večerjo (Bazilika Bistro, Brodo in gostilna Na gradu), spanje (Vander in Grand hotel Union), nakupovanje oblačil domačih oblikovalk (Mila Vert, Janja Videc in Kaaita), pitje kave in čaja (Stow Coffee v Mestnem muzeju, Čajna hiša in Dvorni bar), majhen okvirček pa je posvetil tudi arhitektu Jožetu Plečniku.

V reviji Monocle se sicer radi, predvsem v zimskih številkah, obrnejo k Sloveniji. V preteklosti so na primer v svoji posebni ediciji Alpino, ki je izšla decembra 2014, poročali o Elanu, novembra 2015 pa so na naslovnico svoje redne revije postavili oblikovalko Mino Žabnikar, saj so dve strani te obsežne revije posvetili 31. grafičnemu bienalu v Ljubljani, ki je lani praznoval 60 let. Revija, ki izhaja desetkrat na leto, vmes pa izdaja še posebne edicije, kot je omenjeni The Forecast, velja za eno uglednejših revij na svetu, svojo ekskluzivnost pa gradi tudi tako, da prisega na tisk. Revija ima sicer svojo radijsko postajo in spletno stran, nima pa različice za tablične računalnike ali profilov na Facebooku ali Twitterju. Letna naročnina nanjo stane 140 evrov, sedež imajo v Londonu, pisarne pa še v Tokiu, New Yorku, Hongkongu, Zürichu, Torontu, Carigradu in Singapurju.