V sodelovanju z MO Kranj in Ledeno dvorano Kranj je Smučarsko akrobatskemu klubu (SAK) Kranj tudi letos uspelo izpeljati program, ki ga vidijo kot možnost športnega druženja otrok na snegu vso zimsko sezono. Za dvorano, kjer v dopoldanskem času znanje drsanja osvajajo kranjski vrtčevski otroci, popoldne pa se po ledeni površini zabavajo nadobudni hokejisti, že tretjo sezono stoji snežni park. Za zdaj še ne v tako velikem obsegu kot lani, a kot zagotavlja predsednik SAK Kranj Marko Klančar, ga z vsako pošiljko »svežega« snega večajo. »Dejansko imamo srečo in lahko se pohvalimo, da v Kranju že od 19. septembra sneži vsak dan,« pove Klančar.

Snežni park, ki povezuje mlade smučarje

Sredi zime je ob kranjski Ledeni dvorani že lani stala klančina, dolga 50 metrov. Sestavljena je bila iz treh drsnih objektov, postavljenimi v linijo. »Se trudimo, da vsako leto naredimo kaj novega, da povečamo tudi park. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju z občino, Ledeno dvorano in seveda kranjskimi smučarji prostega sloga dnevno v park pripeljemo 5 do 10 kubičnih metrov snega,« je povedal sogovornik, ki je dodal, da najtežja dela opravi tudi bager kranjskega komunalnega podjetja. »Tudi dvakrat tedensko nam iz skladišča porinejo sneg na poligon, potem pa naši člani z lopatami zmečejo sneg,« je še povedal predsednik kluba.

Smučanje prostega sloga je urbani šport, ki se v večjih evropskih in svetovnih prestolnicah navadno odvija v mestnih središčih, tudi blizu kakšnega večjega športnega dogodka. »Pri nas je seveda zaradi birokracije to težko pričakovati. Kljub vsemu pa nam je vsaj na tej lokaciji uspelo postaviti park, ki od računalnikov, tablic in pametnih telefonov potegne mladino.« Da je temu res tako, potrdi tudi mlad, trinajstletni uspešni smučar prostega sloga Jošt Klančar, ki se treninga udeleži skoraj vsak dan. »Po končani šoli in opravljenih nalogah se s prijatelji dobimo na poligonu. Za zdaj je morda ta še skromen, vendar dovolj, ne le za druženje, ampak tudi za sam trening,« je povedal športnik, ki se lahko pohvali tudi z odlično lansko smučarsko sezono. »Odlično je, da imamo možnost treniranja v Kranju. Vem, da je za dober rezultat potrebno veliko treninga na snegu, kar vzame veliko časa in tudi denarja. Pogosti so tudi izostanki iz šole,« je še povedal Jošt, ki se kljub pomanjkanju snega veseli nove tekmovalne smučarske sezone. Kot njegova kolega Nejc Prebil in Blaž Pesičer tudi Jošt niti ne šteje več bolečih padcev, ki so, kot pravijo, del treninga.