December, ki je že s prihodom Miklavža v prestolnici pisan, radoživ in sila zabaven, bo po pričakovanjih župana Zorana Jankovića in Turizma Ljubljana obiskalo milijon obiskovalcev!

V teh dneh se zabava v veselem decembru le še stopnjuje, na trgih odmeva živa muzika za vse okuse. Tako bo vse do konca leta oziroma ponekod še 1. in 2. januarja, na primer na Kongresnem trgu. Ta obiskovalcem že tradicionalno ponuja nastopajoče z glasbo za vse generacije – predzadnji dan bo prepeval Samuel Lucas, na silvestrovo pa bo glasba namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. Prav s tega trga bo zagotovo najlepši pogled na ognjemet, igrali in prepevali bodo med drugim zelo priljubljeni Modrijani. Popoldan bo na tem istem trgu silvestrovanje za otroke, prišli bodo najljubši praznični junaki in seveda dedek Mraz.

Ognjemet v barvah Ljubljane, Slovenije, Evrope Ognjemet – če bo največji v državi, bomo vedeli po polnoči, kajti v Portorožu napovedujejo največjega v Sloveniji – bo obarval nebo v barve Ljubljane, Slovenije in Evrope. »Vse do zadnjega bomo ostali zvesti nazivu, ki smo ga osvojili: Ljubljana – zelena prestolnica Evrope. To pomeni, da bodo rakete iz razgradljivega in okolju prijaznega materiala,« pravi Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. Kaj pa, če vreme najlepšemu mestu na svetu in ognjemetu ne bo naklonjeno? »V tem primeru, torej če bo megla, bomo izstrelili pahljače visoko v nebo in salve,« je dodala Stuškova. Že drugi dan v prihajajočem letu se bo na Kongresnem trgu s prireditvijo Zelena noč.Zate. Ljubljana slovesno poslovila od leta, v katerem je slovela daleč naokrog z omenjenim nazivom, nastopili bodo Perpetuum Jazzile.

Rokerji bodo žgali na Trgu francoske revolucije Ljubitelji lepih popevk bodo uživali na silvestrovo od 21. ure naprej na Mestnem trgu, pela bo tudi Anika Horvat. Na Pogačarjevem trgu se bodo poskočni lahko zavrteli v taktih polk in valčkov, saj je program namenjen ljubiteljem popularne in narodno-zabavne glasbe. Pojavil se bo še vedno med množicami priljubljeni pevec Korado, seveda s prepevanjem najbolj luštnih za uho. Ste za rock glasbo? Potem pa bo najbolje silvestrovati na Trgu francoske revolucije – žgali bodo Elvic Jackson, Kreshes Nepitash, Avven in Malevolence. Na tem istem trgu bodo že dan prej med drugim igrali Rambo Amadeus in Prismojeni profesorji bluesa. Prav danes Ljubljana in grajski grič slovesno praznujeta 10. obletnico obratovanja tirne vzpenjače in proti večeru bo na Pogačarjevem trgu koncert melodij iz zlatega obdobja slovenske popevke. Prepevala bo ena najboljših slovenskih pevk sploh – odlična Alenka Godec ob spremljavi glasbenikov Policijskega orkestra pod vodstvom Nejca Bečana.