»Rok, zlate kolajne ne smeš tako hitro pospraviti v žep. Je le tvoj prvi naslov prvaka v biatlonu,« je Klemen Bauer po koncu razglasitve najboljših z državnega prvenstva v biatlonu na praznični dan na Pokljuki podrezal Roka Tršana. Po trinajstih zvezdicah v smučarskih tekih in po 27 mesecih v biatlonu je 24-letnemu biatloncu iz Valburge na tekmi s skupinskim startom uspelo premagati tudi veliko bolj izkušenega Bauerja, potem ko je bil na zadnjem strelskem postanku zbran. »Nisem gledal na Klemna, osredotočil sem se le na svoje streljanje,« je formulo uspeha razkril Rok Tršan. Anja Eržen je morala priznati premoč Ukrajinki Valj Semerenko, članici zlate olimpijske štafete, ki tekmuje za TSK Bled.

Tekači so imeli kar dvojni program državnih prvenstev. Anamarija Lampič in brat Janez Jony Lampič sta na predbožičnem dnevu v Planici poskrbela za prvi zgodovinski družinski naslov v sprintu v klasiki. Anamarija je bila kar za sedem sekund hitrejša že v kvalifikacijah, v velikem finalu ji je do zadnjih metrov grozila Vesna Fabjan, na tretje mesto je pritekla Alenka Čebašek. Lea Einfalt, ki se prav tako pripravlja na bližnji Tour de Ski, in Anita Klemenčič (TSK Triglav Kranj) ter Miha Šimenc in Boštjan Klavžar (TSK Logatec) so si včeraj na Pokljuki pritekli naslove prvaka še v sprinterskih štafetah. mm