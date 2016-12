Potem ko so se v lanski sezoni uvrstili v veliki finale, a tam klonili proti Heliosu, je letošnja sezona za Zlatorog za zdaj znova uspešna. Igralci trenerja Aleša Pipana so v dosedanjih 12. krogih zabeležili zgolj dva poraza in so tako sami na vrhu lestvice ter z nogo in pol že v ligi za prvaka. Laščani so nazadnje, sicer precej težje od pričakovanj, na gostovanju strli odpor letos slabega Portoroža. Največ zaslug za prigarano zmago je imel Jan Špan, ki je bil z 28 točkami najboljši strelec tekme (statistični indeks 29) in je tako postal tudi Dnevnikov igralec kroga.

K Zlatorogu je Jan Špan prestopil poleti, trener Aleš Pipan pa mu je nemudoma namenil eno glavnih vlog v ekipi. O tem priča tudi dejstvo, da povprečno na parketu prebije kar 37 minut in pol, proti Portorožu ni dobil niti sekunde predaha. Špan je bil sicer v preteklosti veliki up Olimpije, takratni trener Jure Zdovc pa mu je namenil celo nekaj minut na evroligaških obračunih. Po odhodu iz Ljubljane je igral za Maribor, Slovan, Portorož, estonski Rakvere in Šenčur.

Drugo mesto v izboru Dnevnikovega igralca kroga je to pot zasedel Matic Rebec, ki je na derbiju proti Olimpiji ob zvoku sirene zadel trojko za zmago, sicer pa dosegel 15 točk in sedem asistenc. Za njim so se zvrstili še Jakob Čebašek (zmaga Hopsov proti Šenčurju, 22 točk, osem skokov, štiri ukradene žoge, statistični indeks 23), Nejc Zupan (zmaga Primorske proti Šenčurju, 20 točk, devet skokov, pet asistenc, statistični indeks 31) in Gregor Hrovat (poraz Olimpije proti Krki, 18 točk, šest skokov, statistični indeks 18).