Podjetje, ki kot ponudnik brezpapirnega poslovanja zaokroža 40-letnico delovanja, zaposluje 140 ljudi in deluje v mednarodnem poslovnem okolju, od kandidatov pričakuje VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, prednost imajo kandidati študijskih smeri računalništva in informatike, ki imajo izkušnje z nameščanjem in nastavljanjem aplikacij v produkcijskih procesih, pa tudi z relacijskimi bazami in s SQL-ukazi (osnovna raven).

Mikrocop v svojo ekipo vabi tudi sodelavca, ki bo skrbel za zaključno testiranje in dokumentiranje aplikacij za podporo brezpapirnemu poslovanju. Naloge testerja/fokumentarista bodo preizkušanje funkcionalnosti in uporabnosti aplikacij ter izdelava uporabniških in tehničnih specifikacij.

Potrebujejo tudi razvijalca programske opreme in razvijalca programske opreme – specialista za zaledne dele sistema. Od slednjega pričakujejo bogate izkušnje programiranja v NET-okolju (C#), poznavanje delovanja spletnih storitev (na primer REST, SOAP…), dobro poznavanje podatkovnih baz in izkušnje z relacijskimi bazami podatkov, dobro poznavanje NET-tehnologij, Visual Studio in drugih MS-tehnologij izkušnje na visoko razpoložljivih in performančnih sistemih ter poznavanje principov varnega programiranja (na primer OWASP).

Medse želijo sprejeti tudi razvijalca čelnih sistemov, ki bo med drugim delal pri razvoju sistemov z uporabo najnovejših spletnih tehnologij (MVC, AngularJS, Durandal, KnockoutJS) ter razvoju prilagodljivih spletnih vmesnikov (responsive design), imel bo možnost razvoja in uporabe spletnih storitev (SOAP, REST) ter razvoja informacijskih sistemov z najnovejšimi Microsoftovimi razvojnimi orodji. »Zagotavljamo urejeno, družini prijazno in sproščeno delovno okolje, svoje sodelavce redno izobražujemo ter za opravljeno delo ustrezno nagradimo,« je pojasnila Aleksandra Kocjan, odgovorna za kadre v Mikrocopu, ki je lani ustvaril 6,5 milijona evrov prihodkov in naj bi letošnje leto zaključil z enako ravnjo prihodkov. jpš