Kraljevi vnukinji v nemilosti

Medtem ko so britanski tabloidi polni hvale o princih Williamu in Harryju, sta njuni sestrični, princesi Beatrice in Eugenie, največkrat tarči posmeha. Nazadnje se je to zgodilo, ko je princesa Beatrice na zabavi v očetovi rezidenci v šali s sabljo želela prijatelja povzdigniti v viteški red, a ga je porezala po licu. O njuni vlogi v kraljevi družini naj bi se nedavno sprla brata princa Charles in Andrew. Slednji naj bi namreč zahteval, da imata njegovi hčerki v kraljevi družini vidnejšo vlogo in da jima dajo večje stanovanje v Kensingtonski palači, s čimer pa se princ Charles menda ni strinjal. Pretekli teden je princ Andrew objavil izjavo, v kateri zanika, da bi se z bratom sporekel o svojih hčerkah, da ni nikoli zahteval, da bi imeli vidnejšo vlogo v kraljevi družini, niti ni zahteval, da bi tudi njuna bodoča soproga lahko imela kraljevi naziv. Kot je zapisal, je srečen, da si princesi ustvarjata svoji karieri in da sta sodobni mladi zaposleni ženski, kot članici kraljeve družine pa podpirata dobrodelne organizacije.