Argentinske težave Justina Bieberja

Tri leta po tem, ko je najstniški idol Justin Bieber v Argentini svojima varnostnikoma naročil, naj pretepeta fotografa in mu vzameta fotoaparat, je argentinsko sodišče pevca spoznalo za krivega in mu grozi od enega meseca do šest let zapora. V Argentini seveda. Incident se je zgodil pred nočnim klubom v Buenos Airesu. Pevcu so pred dvema letoma poslali vabilo na sodišče, a se ni odzval. Zato so lani izdali tiralico, a so jo kasneje preklicali. Prav tako se je Bieber opravičil za incident, toda to za sodišče pač ni dovolj, saj je pevec med argentinskimi nastopi leta 2013 počel še druge neprimernosti, recimo na odru se je nespoštljivo vedel do argentinske zastave. Pri sedanji obsodbi je nerodno to, da sodišče sicer ni izdalo naloga za aretacijo pevca, a bi moral v okviru turneje Purpose februarja, marca in aprila nastopati v Južni Ameriki. Zanimivo pa je, da na turneji ni imel predvidenih koncertov v Argentini.