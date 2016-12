Ne verjamete? Trg, na katerem jih prodajo največ, je namreč angleški, kar je svojevrsten paradoks, saj gre za državo, kjer je vreme vožnji z odprto streho na prvi pogled neprijazno (beri: deževno). Vendar tisti, ki kabriolet uporabljajo, vedo povedati, da vrhunec poletja ni najboljši čas za vožnjo z njim, saj pomeni nepotrebno izpostavljanje močnemu soncu. Prav zaradi sonca in vetra pa je skorajda obvezna oprema lastnika pokrivalo, morda še šal za zaščito vratu. Največ užitka pa ponuja vožnja v rahlo oblačnem dnevu, sploh na zaviti cesti, daleč stran od avtocest.

Zanimivo, da je prav kabriolet prvinski avtomobil. Prvi pravi avtomobil namreč ni imel strehe. Kljub temu pa so z desetletji kabrioleti postajali vse manj prisotni na cestah po svetu, mnogi pa so se iz štirikolesnikov za uživanje prelevili v kameleone za vse potrebe. Kljub temu pa še danes zanje velja, da jih ljudje kupujejo s premislekom in natančno določenim namenom, odločitev za nakup pa vedno spremljajo tudi čustva. Čeprav zapriseženi pripadniki vrste prisegajo na platneno streho, se platno počasi poslavlja s trga, zamenjujejo pa ga trdne zložljive strehe. Kar se zdi logično, gledano z vidika uporabnosti. Platnena streha pač zahteva nekaj dodatne nege in pravil uporabe. Peljati takšen kabriolet v avtopralnico, sploh takšno, ki deluje pod visokim tlakom, velja za prepovedano, prav tako naj strehe ne bi zložili, če ni popolnoma suha, saj lahko to povzroči nastanek plesni, ki jo je skorajda nemogoče povsem odstraniti. Prav trda streha pa naj bi poskrbela, da so se kabrioleti iz sezonskih spremenili v primerne za vse letne čase. Električno pomična streha pa vsakodnevno življenje in vožnjo le še olajša.

Spletna anketa med lastniki kabrioletov je pokazala, da so med njimi tudi takšni, pri katerih igra vlogo prvega vozila in ga uporabljajo vsak dan, ne zgolj za občasne izlete. Seveda pa od lastnika zahtevajo, da zna sprejeti kompromise. Prtljažni prostor praviloma ne nagrajuje izdatno z litri, tudi na zadnji klopi, kjer ta sploh obstaja (Guinnessova rekorderka mazda MX-5 s 27-letno tradicijo je kot roadster nima), znajo biti centimetri za kolena odmerjeni špartansko.

Toda prvinska ljubezen ostaja, pa čeprav bodo kabrioleti z leti na cestah, tudi slovenskih, postajali vse večji eksoti. Užitki, ki jih ponuja odprtost neba, pač ostajajo nezamenljivi, pomembno pa je tudi uživanje že pri manjših hitrostih, zato kabriolet ne potrebuje takšnega, podprtega z močnim motorjem. Poznavalci in ljubitelji to dobro vedo.