Ali je sploh še kaj upanja za hokejsko Olimpijo, bo znano v prihodnjih tednih, ko vodstvo kluba obljublja izplačilo zamujenih plač. Tivolskemu kolektivu se znova zatika pri izpolnjevanju obveznosti, a predsednik kluba Marko Popovič upa, da bo v prazničnih dneh sklenil sodelovanje z novimi sponzorji. Ko je nasledil Matjaža Seklja, si verjetno ni predstavljal, kako zahteven izziv ga čaka.

Na dolgi rok je usoda Olimpije popolnoma neznana. Navijači tako mizernih zim v Ljubljani ne želijo več, kar so pokazali s slabim obiskom na tribunah. Slovenski prvaki na vsaki domači tekmi v EBEL pridelajo minus v blagajni, saj nekaj sto prodanih vstopnic ne zadostuje niti za pokritje vseh stroškov. Povrhu je decembrsko razpoloženje v Tivoliju na nizki točki tudi zaradi serije porazov. Olimpiji nocoj v Celovcu grozi že deseti zaporedni poraz, ta mesec pa so vknjižili vsega točko na nedavnem gostovanju v Znojmu. Še vedno ni znano, v kakšni postavi bodo Ljubljančani nadaljevali prvenstvo, saj namigovanja o odhodu novih tujcev ne potihnejo. Če bo zeleni dres slekel še kakšen hokejist, Olimpijo čaka mučenje tudi v sklepnem dejanju domače sezone z Jesenicami.

V Podmežakli so si po porazu z Neumarktom polizali rane na tekmi z Zell am Seejem, ki so ga železarji dobili v zadnjih desetih minutah. Nastop jeseniških hokejistov v končnici alpske lige sicer ni ogrožen, vendar bodo v odločilnih tekmah sezone pričakovanja javnosti kajpada visoka.

Liga EBEL Dunaj 33 20 5 5 3 117:77 73 Salzburg 33 16 7 5 5 115:85 63 Linz 33 16 7 5 5 124:99 63 Bolzano 33 17 11 3 2 108:92 59 KAC 33 14 13 3 3 99:88 51 Innsbruck 33 13 12 3 5 118:117 50 Beljak 33 12 12 4 5 105:102 49 Znojmo 33 13 14 4 2 82:92 49 Alba 33 9 14 6 4 96:111 43 Gradec 33 12 17 1 3 90:91 41 Dornbirn 33 10 18 0 5 87:109 35 Olimpija 33 2 24 5 2 66:144 18 Prva kolona – tekme, druga kolona – zmage po rednem delu (3 točke), tretja kolona – porazi po rednem delu (0), četrta kolona – zmage v podaljšku (2), peta kolona – porazi v podaljšku (1), šesta kolona – razlika v zadetkih, sedma kolona – točke.