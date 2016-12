Toda ni nujno, da drva delajo samo nered zaradi prahu in drobnega odpada, preden se spremenijo v pepel, temveč lahko postanejo sestavni del zimske dekoracije interjerja. In tudi ni obvezno, da ste za takšne vrste okrasa lastnik odprtega kamina, saj so rustikalna polena že sama po sebi lepa dekoracija. Oglejmo si nekaj možnosti za odlaganje, ki oplemenijo vaš interjer.

Niše v steni Vdolbine oziroma stenske niše so arhitektonski elementi, ki jih običajno uporabljamo za razstavljanje nam ljubih okrasnih predmetov, odlaganje knjig in podobno. Če je takšna niša v bližini kamina ali peči, lahko v njej v zimski sezoni shranjujete drva za ogrevanje.

V sklopu kamina To je najpogostejši način spravljanja polen za kurjenje, vendar je to rešitev, ki jo je treba predvideti že pri načrtovanju in zidanju kamina. Kamin in polena so nerazdružljivi elementi, ki skupaj tvorijo kompaktno estetsko celoto. Prostor za odlaganje drv lahko v kamin vključimo na različne načine, kar je odvisno od vrste slednjega. Niša je lahko zgoraj, spodaj ali na obeh straneh – glede na njegovo velikost in obliko.

Stojala za drva V trgovinah najdemo kopico držal, polic in stojal, na katerih lahko hranimo drva. Najpogosteje so narejeni iz kovanega železa, ki je najbolj vzdržljivo, na voljo pa so tudi iz lesa z dodatkom plastike, vrvi in drugih materialov. Nekatera stojala so samostoječa ali se naslanjajo na steno, druge pritrdimo na zid kot police. Večinoma se odločimo za enostavna držala v obliki vodoravnih polic, obstajajo pa tudi takšna neobičajnih oblik, ki so praktična, elegantna, duhovita ali večnamenska. Četudi jih ne uporabljate za polena, so lepa dekoracija.

V pohištvu Drva za kurjenje lahko spravite v katerega od kosov pohištva, v katerem je dovolj prostora, denimo pod konzolno polico, v omarico, pod klop za sedenje … Paziti morate le na to, da pohištva ne poškodujete, zato ga je priporočljivo zavarovati s papirjem ali folijo.

Košare Košare so morda najenostavnejša in najcenejša rešitev za odlaganje polen. Polnite jih po potrebi in jih postavljate tja, kjer vam najbolj ustreza. Vendar morajo biti košare večjih dimenzij in iz vzdržljivega materiala, da jih lahko napolnite in prenašate. Za lep rustikalni detajl je najbolje izbrati pleteno košaro.