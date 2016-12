Na policijski akademiji v Tacnu so podelili medalje policistom in drugim občanom, ki so se v tem letu izkazali s hrabrimi in požrtvovalnimi dejanji. Podelili so 26 medalj za požrtvovalnost in osem za hrabrost, vsi pa bodo tudi denarno nagrajeni (prejemniki medalje za hrabrost v višini dveh povprečnih plač, za požrtvovalnost pa ene). Pogovarjali smo se z nekaterimi od dobitnikov medalj, tudi s policistoma Ljubom Patricijem Kranjcem in Danijelom Zagorcem, ki sta avgusta onesposobila 70-letnika, ki je v izolski bolnišnici ubil zdravnika in policista.

Policista Ljubo Patricij Kranjc in Danijel Zagorac, dobitnika medalje za hrabrost: Potem ko je avgusta v izolski bolnišnici 70-letni občan s strelnim orožjem ubil zdravnika in policista ter se hotel odpeljati s parkirišča, sta na kraj tragedije prispela Ljubo Patricij Kranjc in Danijel Zagorac, ki sta se prva odzvala na klice na intervencijsko številko 113. Takoj sta vedela, da se peljeta proti kraju izrednega dogodka. Zablokirala sta izhod s parkirišča in pristopila k srebrnemu chevroletu, ki ga je vozil osumljenec. Ta je nemudoma streljal na Kranjca, ki je imel na sebi neprebojni jopič, a ga je krogla zadela pod pazduho. Zagorac se je hitro odzval s streljanjem in tako onesposobil napadalca, nato pa sodelavcu pomagal s prvo pomočjo. Da bi ustavila strelski pohod, sta policista pokazala še posebno veliko hrabrosti, kajti vedela sta, da se izpostavljata veliki nevarnosti. »Šele ko se vse skupaj umiri, razumeš, za kaj je sploh šlo. Brazgotine, ne le telesne, bodo ostale za vedno,« je dejal Danijel Zagorac, ki se je pred tednom dni vrnil v službo, medtem ko je njegov sodelavec še na bolniškem dopustu. »Po vrnitvi na delo doslej nisem imel strahu. Ne vem pa, kako bo v prihodnje.«

Občan Dejan Jevtović, dobitnik medalje za hrabrost: Dejan Jevtović, nekdanji košarkar Krke, si je neke oktobrske noči zaželel sendvič. Prišel je na bencinsko črpalko v Šiški v Ljubljani, da bi ga kupil, a naletel na prestrašenega prodajalca, ki mu je dejal, naj ne vstopi v prodajalno, ker je notri ropar z nožem, solzivcem in izvijačem. A krepki športnik, ki se ukvarja tudi z borilnimi veščinami, se je napotil naravnost do nepridiprava, medtem ko je ta z izvijačem skušal vdreti v drugo od dveh blagajn, čeprav takšna dejanja policija odsvetuje. Ravno ko se je obrnil proti njemu, ga je brcnil v trebuh, mu iz roke izbil izvijač in ga onesposobil. Kmalu zatem sta na bencinsko črpalko naključno prišla policista, ki sta roparja le še vklenila. Jevtović ni niti za hip pomislil, da ne bi vstopil v prodajalno, enako bi ravnal tudi, če bi bil ropar bistveno večji. »Imel je le izvijač, solzivec in nož. Malo bi razmislil le, če bi imel pištolo,« je dejal.

Policista David Frangeš in Jernej Visočnik, dobitnika medalje za hrabrost: Policista sta se odzvala na klic, da je v Portorožu v morju vozilo in da je v njem človek. Ko sta prispela na kraj dogodka, je bil avto potopljen približno tri metre pod gladino vode, videla sta le luči, zato sta vedela, kam je obrnjen avto. Takoj sta se potopila, sprva sta ponesrečenca skušala iz avtomobila spraviti skozi okno, a ni šlo. Postopek sta ponovila in bila uspešna, ko sta ga ven potegnila skozi vrata in ga s pomočjo gasilcev odvlekla na pomol, od koder ga je rešilno vozilo odpeljalo v bolnišnico. Tam je bil ponesrečenec nekaj časa v umetni komi, nato pa je umrl. David Frangeš in Jernej Visočnik sta razložila, da v takšnih situacijah človek ne razmišlja o varnosti, ampak le naredi, kar lahko. Da bi lahko tudi sama ostala brez zraka, sta se zavedela šele kasneje, ko je bila akcija končana.

Kriminalista Matjaž Čulk in Tanja Erhatič, dobitnika medalje za požrtvovalnost: Na meji med Makedonijo in Grčijo, kamor sta bila Matjaž Čulk, ki se včerajšnje prireditve ni mogel udeležiti, in Tanja Erhatič napotena zaradi pomoči pri obvladovanju begunske krize, so madžarski policisti prijeli osem beguncev. Med njimi je bila tudi ženska v osmem mesecu nosečnosti, ki pa je bila že na začetku poroda. Ker je bilo prepozno, da bi jo odpeljali v bolnišnico, sta ji v kombiju pomagala pri porodu, delo je nato dokončala babica, ki je kasneje prišla na kraj dogodka. »Sploh nisem razmišljala, da sem naredila kako veliko delo. Dekle je pač potrebovala pomoč. Verjetno ji ni bilo prijetno v tuji državi, mesec pred načrtovanim porodom,« je dejala Tanja Erhatič in dodala, da z begunko in njeno družino ni ostala v stiku, čeprav bi si tega želela.