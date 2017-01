Stanovanje je osnovna človeška potreba, kakovostno bivanje pa povzdigne tudi kakovost življenja. Zato je priporočljivo, da svoj dom vsake toliko časa uredite, ga naredite bolj praktičnega in uporabnega ter ga na novo ozaljšate. In kdaj je za to primernejši čas, kot ravno ob nastopu novega leta, ko si zadamo nove cilje? Mnogih stvari v življenju, ki nas bi naredile zadovoljne, ne moremo spremeniti, lahko pa si domače okolje uredimo tako, da nam bo dajalo ugodne vibracije.

Pleskanje zidov s svežo barvo Večje ali manjše spremembe v domu dosežemo že s pleskanjem zidov v drugačni barvi, s čimer dosežete največji učinek s kar najmanjšim vlaganjem. Odločite se za odtenke toplih barv, kot so kremna, rumena, okrasta, oranžna, rdeča itd. Z novo barvo samo ene stene v sobi, v kateri se najpogosteje zadržujete, boste spremenili doživetje celotnega prostora in osvežili dom. Dolgočasne zidne površine, ki ste se jih naveličali, lahko napolnite tudi z umetniškimi slikami, skulpturami, tapiserijami ali mozaiki. Četudi se ne uvrščate med umetniške duše, lahko le z malo denarja takšne kreacije izdelate sami. Poigrajte se z ostanki različnih materialov in postanite sami svoj umetnik. Poskusite se lahko tudi v slikarstvu; na steno prerišite želeni motiv in ga pobarvajte (takšne slike bodo veseli najmlajši v otroški sobi), ali pa narišite abstraktno sliko.

Popestritev z dekorativnimi tkaninami in preprogami Enostaven način za preureditev so dekorativne tkanine. Lahko jih uporabite kot pregrinjala na posteljah ali sedežnih garniturah, okrasne prte na mizah ter prevleke za okrasne blazine za zofe, kavče, fotelje in stole. Iz svežih dekorativnih tkanin sešijte ali dajte sešiti nove zavese ali zastore, vendar upoštevajte, da zaradi gostote ne zastrejo preveč dnevne svetlobe. Barve in vzorce povežite v skladno celoto; videli boste, da bo dom takoj zasijal v novem ugodnem ozračju. Talne površine najlažje poudarite z novimi preprogami ali tekači. Izberite take manjše velikosti, ki jih položite pod klubsko mizico ali jedilno mizo, pred pisalno mizo ali pred posteljo v spalnici. Preproge s svojim izrazito dekorativnim videzom (način izdelave ali tkanja, vrsta materiala, dolžina niti) popestrijo vsak prostor. Spremembo prostora pa dosežete tudi z drugačno osvetlitvijo, ki v večernem času ustvari drugačno ozračje, bodisi z novim lestencem ali premičnimi svetilkami, ki jih lahko prestavljate iz enega konca sobe v drugega.