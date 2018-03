Zamenjajte poškodovana okna in jih dobro zatesnite. Iz žlebov in odtočnih kanalov odstranite listje in drugo odvečno navlako ter sprostite odtekanje deževnice stran od hiše.

Klimatske naprave pred prvo uporabo očistite Klimatske naprave so še posebno ugodno bivališče za bakterije in pršice. Preden klimo v novi sezoni prvič vključite, je ne pozabite očistiti in zamenjati filtrov - to delo lahko zaupate tudi strokovnjaku. Pomlad je odličen čas za namestitev digitalnih urnih termostatov, ki regulirajo temperaturo glede na časovni razmik po vaši izbiri. Tako boste manj uporabljali klimatsko napravo in prihranili pri električni energiji.

Voda naj bo le tam, kjer jo potrebujete Poskrbite, da boste imeli pripravljeno črpalko za vodo, če pride do močnejšega deževja, ki bi vam utegnilo poplaviti klet. Z vodno črpalko odstranite vodo iz kletnih prostorov in okoli hiše. Če imate dimne detektorje, jim zamenjajte baterije in jih testirajte s pritiskom na sprožilni gumb. Očistite verando. Če imate škropilnike za zalivanje zelenice, preverite, ali pravilno delujejo. Pazite, da ne škropijo po hiši in drugih vrtnih objektih.