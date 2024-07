Obdolženec, odvisnik, in oškodovanec, stari znanec policije, krivdo valita drug na drugega.

Pred sodnico Nino Prosen se je danes zagovarjal 42-letni Jeseničan Emir Bajrektarevič. Razvezanega očeta dveh otrok in nekdanjega žerjavovodjo v jeseniški tovarni, ki je bil v zadnjem obdobju brezposeln, so na sodišče pripeljali iz mariborskega pripora. Tožilka Lea Martinjak mu očita poskus uboja, saj naj bi lani 28. decembra med prepirom z nožem in pestmi hudo poškodoval Josipa L., znanca iz Jesenic.

Oškodovani se je pred petnajstimi leti pred roko pravice znašel zato, ker je v jeseniški prodajalni kebaba enajstkrat zabodel sokrajana in ga ubil. Kasneje se je izkazalo, da v neprištevnem stanju. Po lanskem nasilnem srečanju z Emirjem pa naj bi pri življenju ostal le zaradi pravočasne zdravniške pomoči. Zaradi hudih poškodb ob vbodu v hrbet, počenega rebra in pomika srca naj bi še danes čutil posledice.

Grozil naj bi mu od mladostniških let

Bajrektarević, nekdanji odvisnik, je sodnici pojasnil, da je bil v času dogodka v fazi ukinjanja metadona. K Josipu na dom je večer pred usodnim sporom prišel po uspavala. Zapletla naj bi se v pogovor, ob tem pa je Josipu zaupal tudi, da je v preteklem obdobju spal z njegovo nekdanjo ženo. »Ni se razburjal, kasneje, ko sem bil že doma, pa sem prejel njegovo telefonsko sporočilo, da mi ne bo vrnil denarja, ki sem mu ga posodil, in da me bo ubil, ko me bo srečal,« je povedal obtoženi in dodal, da mu je Josip grozil že od mladostniških let. In čeprav naj bi se mu vsa leta umikal, se je vse skupaj samo še stopnjevalo: »Kam naj še zbežim pred njim, ali naj se odselim s tega planeta? Cele Jesenice je ustrahoval in kradel v trgovinah, policija pa ni ukrepala. Ne moremo se vsi umikati pred njegovimi grožnjami, še posebno zato ne, ker gre za osebo, ki je enkrat že morila na najbolj hladnokrven način in se je po oprostitvi na sodišču hvalila, da ostali ne vemo, kako je, ko se okusi kri.«

Ko sta se naslednjega dne na dogovorjenem mestu srečala, da bi rešila nesoglasje, je prišlo do ravsa. Emir je povedal, da ga je Josip pričakal s telefonom v eni roki, izvijačem v drugi in v borbenem položaju: »On me je prvi večkrat udaril s pestmi in ko sem skušal zbežati, je stekel za mano. Mahal je z izvijačem in se drl, da me bo zaklal. Takrat sem pomislil, da ima morda s seboj tudi nož.« Josipu naj bi takrat na tla res padel nož, kar je sam izkoristil in ga pobral. Med prerivanjem naj bi oba padla: Josip na hrbet, Emir pa preko njega na tla, pri čemer naj bi bila po Emirjevem pričanju njegova roka z nožem pod Josipovim hrbtom. »Takrat sem začutil nek pritisk in sem pomislil, da je morda zaboden. Vstal sem, izpustil nož in stekel stran, on pa se je ob kletvicah drl za mano,« je še izjavil obtoženi.

K njemu naj bi prihajal s kokainom

Oškodovanec je pred sodnico Prosenovo povedal povsem nasprotno zgodbo. Zatrdil je, da je Emir preko telefonskih sporočil grozil njemu. »Dovolj je tvojih ustrahovanj, takoj ko se srečava, te bom razstavil na prafaktorje,« naj bi mu med drugim napisal. Dan pred incidentom naj bi ga poklical po telefonu in potožil, da se slabo počuti. »Prosil me je, da mu v žilo vbrizgam kokain, ki ga je prinesel s seboj. To sem tudi storil, kasneje, ko sva uživala v kokainski evforiji, pa mi je izpovedal o svoji intimnosti z mojo bivšo ženo. Rekel je, naj ga udarim, jaz pa se nisem hotel tepsti in sem si želel, da se čim prej odstrani iz mojega stanovanja,« je pričal.

Po njegovih besedah ga je Emir cel večer izzival, zato je ob njegovem odhodu s telefonom posnel video, v katerem mu je zabičal, naj ga pusti pri miru, in mu ga poslal. Tudi njuno srečanje naslednjega dne je posnel in kot je dejal, je s posnetka razvidno, da je Emir začel s pretepom: »Začel mi je groziti. S pestmi sem ga zadel v brado in vrgel stran izvijač, nato pa je on iz avtomobila, ki ga je v bližini kraja dogodka parkirala njegova partnerica, vzel nož. Prosil sem ga, naj ga odvrže, a ni hotel. Z rezilom je zamahoval proti meni v zgornji del telesa, ko pa sem padel na tla, me je zabodel v hrbet.«