Andreja Leški je nova zlata olimpijka!

Slovenija je četrti tekmovalni dan olimpijski iger v Parizu osvojila prvo kolajno. Disciplina do 63 kg v judu je v Parizu postala še trofejnejša, saj so se Urška Žolnir, Tina Trstenjak in Andreja Leški z izjemo iger 2008 v Pekingu, vse od Aten 2004 vračale s kolajno.