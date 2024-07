»Pripravljamo tretji vozni pas proti Karlovcu oziroma Bosiljevu in tretji vozni pas na zagrebški obvoznici. To sta dva projekta v napredni fazi pripravljenosti, ko govorimo o projektni dokumentaciji,« je povedal Butković.

Pojasnil je, da največja gneča na vrhuncu turistične sezone nastaja prav na tem delu avtoceste proti jadranski obali, ter ocenil, da bi vsa dovoljenja za izvedbo projekta lahko pridobili čez eno leto ali leto in pol. Kot je še dejal minister, bodo letos odprli tudi drugo cev predora Učka in avtocesto proti Sisku. Celotni istrski ipsilon, torej še odsek med Učko in Reko, bodo po njegovih besedah končali do leta 2026.

Nov sistem plačevanja cestnine

Butković je še ocenil, da bo k manjšim kolonam na hrvaških avtocestah cestah pomagal tudi nov sistem cestninjenja, vreden 100 milijonov evrov, ki ga bodo prav tako uvedli leta 2026. Ta bi po prvotnih napovedih moral začeti delovati že konec leta, a po besedah ministra z njim zamujajo zaradi pandemije covida-19 in posledičnega padca prihodkov podjetja Hrvatske autoceste.

Po ocenah ministrstva bo novi sistem cestninjenja omogočal prehod do 3000 vozil v eni uri skozi območja sedanjih cestninskih postaj, medtem ko ročno plačevanje omogoča prehod vsega približno 200 vozil. Višina cestnine bo odvisna od prevožene razdalje ter skupine in emisijskega razreda vozila, plačevanje v gotovini pa ne bo mogoče.