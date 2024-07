Včeraj so naplahtali gostinca v Jablanici: tamkajšnji portal je objavil fotografijo s spletne kamere, na kateri je videti žensko, ki je z družino kosila v restavraciji, nato pa pobegnila, ne da bi plačala račun. Ta je znašal 217 mark ali dobrih sto evrov, družina pa je naročila kilogram in pol jagnječje pečenke, porcijo krompirja, piščančji biryani, mešano solato, sladoled, kavo, baklavo, koktajle, panna cotto in macchiato, piše jablanicaLive.

Foto: jablanicalive

Pripeljejo se s sivim audijem s francosko registracijo, čeprav ženska s fotografijie govori v lokalnem narečju iz Mostarja. Moški je tujec temnejše polti, z njima pa sta dekleti, stari med 16 in 18 let, in mlajši fant.

Foto: hercegovina.info

Od Jablanice do Mostarja

Tako kot v Jablanici so le dan pozneje okradli tudi gostinca iz Mostarja. Tokrat o njih poroča portal hercegovina.info: pojedli in popili so za okoli 70 mark ali 35 evrov ter nato pobegnili. Tudi njih je med obedom v restavraciji Uglovnica posnela varnostna kamera, zdaj pa jih išče tudi policija.